Знижки на відеоігри: в PlayStation Store і Xbox Store влаштували шалений новорічний розпродаж

Нещодавно великий зимовий розпродаж у своєму цифровому магазині Steam запустила компанія Valve. Проте не лише PC-геймери отримають можливість придбати гру зі знижкою. Про запуск розпродажу до різдвяних та новорічних свят оголосили Sony та Microsoft.

В обох магазинах вже стартували новорічні акції, і користувачам залишається лише найскладніше: не дати волю внутрішньому шопоголіку.

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Розпродаж в PS Store в першу чергу радує своїми ексклюзивами: компанія не стала скупитися, а тому знижки діють і на унікальні для платформи пропозиції. God of War, яка заслужено отримала статуетку як найкраща гра 2018 року, обійдеться в 949 гривень. Marvel's Spider-Man – супергеройський екшен, – в 1 199 гривень за звичайну версію та 1 499 гривень за розширене видання. Horizon Zero Dawn, яка минулого року наробила багато шуму, зараз можна купити за 649 гривень.

Окрім того, зі знижкою 35% доступна нещодавно анонсована гра Call of Duty: Black Ops 4, яка зараз коштує 1 299,35 гривень. Також зі знижкою можна придбати гру Red Dead Redemption 2 – її вартість 2 199,12 гривень.

Трейлер гри Call of Duty: Black Ops 4 – дивіться відео

Звичайно, не обійшли стороною і масу інших тайтлів, тому уважно вивчайте магазин і не дуже захоплюйтеся. Акція триватиме до 18 січня, проте точні терміни дії знижених цін необхідно уточнювати на сторінці кожного цікавить лота.

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Новорічне безумство в цифровому магазині Xbox закінчиться 4 січня, але і за цей час можна багато чого встигнути. За Assassin's Creed Odyssey просять 35,99 доларів (близько 953 гривні), за Call of Duty: Black Ops 4 доведеться віддати 44,99 доларів (близько 1 190 гривень). Forza Horizon 4, яка вразила критиків, стане вашою за 38,99 доларів (близько 1 030 гривень).

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