Знову друзі: Microsoft та Intel будуть надалі підтримувати оновлення ноутбуків Huawei

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Скандал із Huawei
Скандал із Huawei / itc.ua

Після скандалу із внесенням Huawei до чорного списку США, з’явилась інформація, що американські технологічні компанії розривають стосунки із китайським гігантом. Зокрема, за чутками, під загрозою було партнерство Huawei з Microsoft та Intel.

Huawei та Microsoft

Так, в мережі почали з’являтися чутки, що Microsoft припинить підтримку ноутбуків Huawei, що працюють на базі операційної системи Windows.

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Паніку підігрівав той факт, що Microsoft припинила продажі ноутбука Huawei MateBook X Pro в своєму онлайн-магазині та видалила Huawei із списку партнерів. Однак, вже через деякий час ноутбук повернули у продаж.

Тепер у Microsoft підтвердили, що продовжуватимуть підтримувати ноутбуки Huawei. Навіть попри те, що компанія перебуває у чорному списку уряду США, передає techradar.com. 

Huawei та Intel

Також в ЗМІ була інформація, що Intel не будуть здійснювати поставки Huawei до отримання повідомлення від влади США. Та зараз у компанії повідомили, що й надалі будуть надавати оновлення безпеки та драйвери для пристроїв Huawei.

Що відомо про скандал з Huawei?

Все почалось з того, що президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону використання обладнання Huawei на території країни. Компанію запідозрили в шпигунстві та зборі конфіденційної інформації за допомогою того ж таки обладнання. Після цього Міністерство торгівлі США внесло Huawei у "чорний список".

Та після такого рішення чимало американських технологічних компаній виступило із критикою такої позиції. В результаті, санкції вирішили відтермінувати на два роки.

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Теги: Техно IT-бізнес Microsoft Huawei Скандал з Huawei Intel
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