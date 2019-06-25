Знову друзі: Microsoft та Intel будуть надалі підтримувати оновлення ноутбуків Huawei

Після скандалу із внесенням Huawei до чорного списку США, з’явилась інформація, що американські технологічні компанії розривають стосунки із китайським гігантом. Зокрема, за чутками, під загрозою було партнерство Huawei з Microsoft та Intel.

Huawei та Microsoft

Так, в мережі почали з’являтися чутки, що Microsoft припинить підтримку ноутбуків Huawei, що працюють на базі операційної системи Windows.

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Паніку підігрівав той факт, що Microsoft припинила продажі ноутбука Huawei MateBook X Pro в своєму онлайн-магазині та видалила Huawei із списку партнерів. Однак, вже через деякий час ноутбук повернули у продаж.

Тепер у Microsoft підтвердили, що продовжуватимуть підтримувати ноутбуки Huawei. Навіть попри те, що компанія перебуває у чорному списку уряду США, передає techradar.com.

Huawei та Intel

Також в ЗМІ була інформація, що Intel не будуть здійснювати поставки Huawei до отримання повідомлення від влади США. Та зараз у компанії повідомили, що й надалі будуть надавати оновлення безпеки та драйвери для пристроїв Huawei.

Що відомо про скандал з Huawei?



Все почалось з того, що президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону використання обладнання Huawei на території країни. Компанію запідозрили в шпигунстві та зборі конфіденційної інформації за допомогою того ж таки обладнання. Після цього Міністерство торгівлі США внесло Huawei у "чорний список".



Та після такого рішення чимало американських технологічних компаній виступило із критикою такої позиції. В результаті, санкції вирішили відтермінувати на два роки.

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