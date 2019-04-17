Знову друзі: Qualcomm та Apple поклали край патентним розбіркам

Компанії Qualcomm та Apple досягли згоди, яка дасть змогу припинити судову тяганину між чіпмейкером та купертінівцями. Відзначимо, розбірки між компаніями тривають вже довгий час, проте зараз угода зніме всі обмеження на продаж пристроїв Apple по всьому світу.

Що передбачає "мирний договір" та коли він почне діяти? Qualcomm та Apple підписали нову шестирічну ліцензійну угоду, яка почне діяти з 1 квітня 2019 року. Крім того, Apple погодилася виплатити Qualcomm грошову компенсацію, розмір якої не озвучили.

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Компанії продовжать спільну роботу в сфері розробки пристроїв з підтримкою мереж зв'язку п'ятого покоління (5G). Ця діяльність дозволить внести суттєві зміни в технології стільникового зв'язку, буде стимулювати наближення нової ери, що відкриває нові можливості в багатьох сферах життєдіяльності.

Інновації компаній. Відзначимо, наразі компанія Apple займає одну з провідних позицій в світі інновацій. Вироблені компанією пристрої та програмні рішення надають користувачам по всьому світу широкі можливості. Понад 100 000 співробітників Apple безперервно працюють над створенням нових продуктів.

У свою чергу Qualcomm розробляє революційні технології, що перетворюють цифровий світ і привносять в нього щось нове.

Деталі про судову тяганину між Qualcomm та Apple:

У вересні 2018 року компанія Qualcomm подала позов до суду проти Apple, звинувативши корпорацію в корпоративному шпіонажі та крадіжці технологій процесорів лінійки Snapdragon. За словами компанії, купертінівці спеціально наймали корпоративних агентів, аби ті крали ідеї самої Qualcomm та передавали їх прямим конкурентам – компанії Intel.

У грудні 2018 року суд Німеччини задовольнив позов Qualcomm проти Apple та видав заборону на продаж деяких моделей iPhone, які оснащені модемами Intel та порушують патент на обладнання Qualcomm.

1 лютого 2019 року компанія Qualcomm подала до німецького суду клопотання із проханням накласти значний штраф на Apple. Чіпмейкер звинувачує "яблучну" корпорацію в недотриманні судової заборони на імпорт та продаж моделей iPhone 7 та iPhone 8 в Німеччині.

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