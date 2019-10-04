Зображення бюджетного iPhone SE2 з’явилось в мережі

За чутками, нове покоління поки єдиного бюджетного смартфона від Apple – iPhone SE2 – має вийти вже наступного року. Зараз в мережі навіть з’явився рендер майбутньої новинки.

Відомий інсайдер Бен Гескін, саме він першим оприлюднив достовірний ренденр iPhone X, зараз опублікував рендер iPhone SE 2.

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Як свідчить знімок, смартфон оснащений екраном з широкими рамками та має фірмову кнопку Homeз вбудованим сканером відбитків пальців Touch ID.

Так може виглядати iPhone SE2

Що ще відомо? Раніше інсайдери повідомляти, що його технічні характеристики будуть нагадувати наповнення iPhone 8. Щоправда iPhone SE 2 отримає новий фірмовий процесор Apple A13 та 3 ГБ оперативної пам'яті.

Він отримає 5-дюймовий дисплей виробництва японської компанії Sharp.

Еволюція iPhone: відео

Основна камера буде одинарною, але знімати вона явно повинна не гірше, ніж камера минулорічного смартфона iPhone Xr. До речі, останній став найпопулярнішим смартфоном року.

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