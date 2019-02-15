Зонд InSight завершив встановлення приладів на поверхні Марса

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Зонд InSight
Зонд InSight / Фото з вільних джерел

Аерокосмічне агентство NASA повідомило, що автоматична станція InSight завершила встановлення наукових приборів на поверхні Марса. Відзначимо, станція вивчатиме Червону планету в точці перебування, адже вона не може переміщатися.

Для проведення досліджень на Марсі призначені два інструменти, які апарат повинен був встановити на поверхні Червоної планети – прилад SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) і пристрій HP (Heat Flow and Physical Properties Probe).

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SEIS – це сейсмометр, призначений для високоточного вимірювання тектонічної активності Марса. Цей інструмент був успішно розміщений на поверхні Марса в кінці минулого року.

InSight
Зонд InSight завершив встановлення приладів на Марсі

І ось тепер повідомляється, що зонд InSight завершив установку приладу HP. Завдання цього пристрою – вимір теплового потоку під поверхнею планети.


Зонд InSight збиратиме зразки ґрунту із поверхні Марсу

Таким чином, апарат InSight повністю готовий до виконання наукової програми. Вона передбачає вивчення внутрішньої структури і процесів, що протікають в товщі марсіанського ґрунту.

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Теги: Техно Космос Марс NASA
Джерело: 24 Канал
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