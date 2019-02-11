Зонд NASA зафіксував посадку Chang’e 4 на Місяці: фото

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Посадка Chang’e 4 на Місяці
Посадка Chang’e 4 на Місяці / sciencealert.com

Супутник NASA зафіксував момент, коли китайський зонд Chang’e 4 сів на Місяць. Це відбулось 30 січня. Тоді станція приземлилася в кратері фон Кармана на зворотному боці Місяця.

Як пише Science Alert, китайська станція стала першим апаратом, що здійснив м'яку посадку на зворотному боці Місяця.

Цікаво, що зонд LRO (станція NASA для дослідження Місяця) перебував за 330 кілометрів від місця посадки, тож це ускладнило розпізнавання Chang’e 4.

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"Оскільки LRO був розміщений за 330 кілометрів на схід від місця посадки, посадкова смуга Чан'і-4 має ширину всього близько двох пікселів. Гірський масив на задньому плані - це західна стіна кратера фон Кармана, що піднімається більш ніж на 3 тисячі метрів", – розповів науковець Марк Робінсон.

Посадка Chang’e 4 на Місяці

Треба добре придивитись, щоб побачити  Chang’e 4

На збільшеному зображенні можна побачити Chang’e 4 у вигляді маленької білої крапки.

Посадка Chang’e 4 на Місяці

Посадка відбулась 30 січня

Що таке Chang'e 4? Це китайська станція, яка займається дослідженням зворотного боку Місяця. Зокрема, станція проводить огляд місцевості, вивчає форми рельєфу, а також аналізує мінеральний склад і структуру верхніх шарів місячної поверхні тощо. Це дасть змогу скласти уявлення про умови на зворотному боці Місяця.

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Теги: Техно Космос NASA
Джерело: 24 Канал
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