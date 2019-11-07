Зонд передав дані з-за межі Сонячної системи

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Voyager 2
Voyager 2 / businessinsider.com

Космічний зонд NASA Voyager 2 передав на Землю дані з-за формальної межі Сонячної системи. Цей апарат вийшов за межі Сонячної системи майже рік тому.

Як передає businessinsider.com, ці нові дані свідчать про наявність невідомих раніше сфер за межами Сонячної системи. Ця область має назву геліопауза.

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Ще передав зонд? Voyager 2 виявив у цій місцевості сонячний вітер — потік заряджених частинок від Сонця.

Раніше науковці припускали, що за межами геліосфери (яка і є формальною кордоном Сонячної системи) є інші сфери простору, які вчені ще не вивчили.

Voyager 2

Voyager 2 запустили 2 1977 році

Що відомо про Voyager 2? Цей апарат відправили в космос в 1977 році. Наразі він є другим за віддаленістю рукотворний об’єкт у космосі, після свого попередника Voyager 1, який запустили кілька місяців раніше.

Завдяки Voyager 2 отримали низку даних про такі планети Сонячної системи, як Юпітер, Сатурн та Уран.

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Теги: Новини Техно Техно Космос NASA
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