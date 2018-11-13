Зонд зафіксував цікаву хмару на Юпітері: фото

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"Дельфін" на Юпітері
"Дельфін" на Юпітері / sciencealert.com

Зонд NASA Juno зробив знімок хмари на Юпітері, яка нагадує дельфіна. Фото зонд зробив, коли наблизився до поверхні планети на відстань близько 7000 кілометрів.

Про це пише Science Alert.

Цікаву картину помітив американський художник Шон Доран.

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За словами Дорана, в нього склалось враження, що ця тваринка виглядає милою, але не варто йому довіряти. Адже цей хмарний дельфін насправді більше й за Землю.

Що таке Juno? Це телескоп NASA, запущений у 2011 році для вивчення Юпітера. Одна із місій зонду – перевірити гіпотезу про наявність у Юпітера твердого ядра, а також вивчення постійних ураганів на кшталт Великої червоної плями.

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Теги: Техно Космос NASA Юпітер
Джерело: Техно
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