Зонд зробив фото на Місяці, де розбився ізраїльський космічний апарат

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Місяцехід Beresheet
Місяцехід Beresheet / foxnews.com

Космічний зонд NASA Lunar Reconnaisance Orbiter (LRO) зробив чергове фото з поверхні Місяця. Він виявив та сфотографував місце, де раніше впав та розбився ізраїльський місяцехід Beresheet. Він розбився при посадці 11 квітня цього року.

Про це сказано на сайті місії, фото апарат зробив через 11 днів після невдалої посадки.

На знімку можна яскраву область, у центрі якої помітна темна пляма, яка, ймовірно, утворилася при руйнуванні апарату.

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Що відомо про місію Beresheet. Апарат запустили 22 лютого за допомогою ракети Falcon 9. Ізраїль планував стати четвертою країною, якій вдасться здійснити посадку космічного апарата на Місяць. Та цього не сталось. У зонда відмовив двигун і він розбився об поверхну супутника Землі.

фото на Місяці, де розбився ізраїльський космічний апарат

Місце, де розбився  Beresheet

Beresheet мав стати найменшим і легким апаратом в історії, який здійснив посадку на Місяць. Там він мав перебувати протягом 2 діб. Після цього його електроніка вийшла б з ладу через перегрів. За цей короткий період апарат мав провести серію вимірів магнітного поля Місяця.

При цьому прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, вони не припинятимуть місячну програму. Тож незабаром має відбутись ще одна спроба.

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Теги: Новини Ізраїля Техно Новини Техно Місяць Космос
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