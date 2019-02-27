Зонд зробив «селфі» на поверхні астероїда Рюгу

Японський зонд зробив цікаве фото із астероїда Рюгу. На знімку видно сліди від посадки зонда Hayabusa 2, а також його тінь. Тож цей фото можна вважати певним видом селфі.

Як інформує Science Alert, цей знімок зонд зробив із висоти 25 метрів, коли космічний корабель відлетів від астероїда.

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Також увагу вчених привернула темна пляма. Її походження наразі не встановили. При цьому дослідники припускають, що це можу бути слід від двигунів.

Що відомо про цю місію. Японський космічний апарат зблизився з Рюгу 22 лютого. Він вистрілив по поверхні астероїда спеціальною колею, внаслідок чого піднявся порох та дрібні уламки породи. Далі з допомогою спеціального пристрою зонд зібрав ці часточки та повернувся на робочу орбіту.

Нове фото з астероїда Рюгу

Що таке Рюгу? Це типовий навколоземний астероїд діаметром близько 900 м. Він має витягнуту орбіту, через що під час руху навколо Сонця перетинає не тільки орбіту Землі, але й Марса. Його відкрили 10 травня 1999 року.



У 2014 році до астроїда відправили апарат Hayabusa. У червні 2018 зонд вийшов на орбіту Рюгу. До 2020 року станція доставить відібрані проби на Землю.

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