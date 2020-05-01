Zoom завищила цифру в 300 мільйонів щоденних користувачів: компанія вибачилася

Компанія Zoom визнала, що у сервісу немає 300 мільйонів активних користувачів щодня . Zoom вибачилася за помилку після того, як видання The Verge помітило, що компанія потайки відредагувала повідомлення у своєму блозі.

Як зазначає The Verge, 22 квітня Zoom повідомила, що за день до того сервіс досяг показника понад 300 мільйонів користувачів щодня. Пізніше ці дані були виправлені.

Цікаво Корисні функції Zoom про які ви могли не знати: субтитри, зал очікувань та віртуальний фон

Пост був відредагований 24 квітня – через день після того, як рекордні цифри Zoom стали відомі користувачам і ЗМІ. Після того, як The Verge звернулося в Zoom з проханням роз'яснити ситуацію, до посту в блозі додалося пояснення.

Ми визнаємо помилку і пишаємося тим, що більше 300 млн учасників конференцій залишаються на зв'язку під час пандемії. У повідомленні в блозі від 22 квітня ми ненавмисно назвали цих учасників "користувачами". Коли ми зрозуміли цю помилку, ми змінили формулювання. Це був недогляд з нашого боку,

– зазначила компанія в примітці.

Різниця між показниками "щоденний користувач" і "учасник конференції" значна, наголошує The Verge. У другому випадку можуть кілька разів підраховувати одних і тих же користувачів, якщо, наприклад, вони беруть участь в конференціях не по одному разу в день. Підрахунок учасників конференції – простий, однак вводить в оману спосіб змусити платформу здаватися популярнішою, ніж вона є.

Ріст популярності платформ для відеозв'язку

Проте, показники Zoom все ж виросли: у грудні минулого року кількість учасників конференцій сягала 10 мільйонів. Сервіси-конкуренти Zoom, такі як Microsoft Teams і Google Meet, також повідомляють про зростання кількості користувачів. Microsoft Teams, за інформацією компанії, нараховує вже 75 мільйонів користувачів в день, що на 70% більше, ніж місяцем раніше. Крім того, Microsoft Teams відзвітував про досягнення показника в 200 мільйонів учасників конференцій.

В Google Meet щодня додається 3 мільйони нових користувачів, кількість учасників конференцій досягла 100 мільйонів. 29 квітня Google повідомила, що сервіс став безкоштовним. Раніше він був доступний лише користувачам платних тарифів G Suite. Відтепер звичайний аккаунт Google можна буде використовувати для створення власних конференцій та підключення до сторонніх.

Також у квітні Cisco оголосила про те, що у її сервісу Webex в цілому 300 мільйонів користувачів, і кількість реєстрацій нових акаунтів за добу склало близько 240 тисяч. Скільки у сервісу щоденних користувачів і учасників конференцій, компанія поки не вказала.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно