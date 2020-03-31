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Zoom може передавати конфіденційну інформацію Facebook: проти сервісу подали позов у США

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Еріка Юань / Скріншот

Житель міста Сакраменто, штат Каліфорнія, Роберт Каллен подав до суду на сервіс Zoom Video Communications, який дає змогу організовувати відеоконференції, за нібито розголошення конфіденційної інформації третім особам.

В заяві позивача, поданій в понеділок до федерального суду Сан-Хосе, стверджується, що при встановленні або відкритті скриньки сервіс без відома користувача передає інформацію про нього третій стороні, наприклад, компанії Facebook, повідомляє Bloomberg.

Цікаво Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму

Популярність Zoom особливо зросла на тлі пандемії коронавірусу і переходу співробітників компаній з усього світу на віддалену роботу. В результаті вартість акцій сервісу після спалаху захворювання, викликаного новим коронавірусом, з початку року збільшилася більше ніж в два рази.

Статки засновника Zoom Еріка Юаня, за оцінками журналу Forbes, сьогодні оцінюється в 6,5 мільярдів доларів.

Що таке Zoom?Це сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей. Організувати зустріч може будь-який користувач, що створив обліковий запис. Безкоштовна версія програми дозволяє проводити відеоконференцію тривалістю 40 хвилин, однак на період пандемії сервіс прибрав це обмеження.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Додатки Техно IT-бізнес
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