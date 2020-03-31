Zoom може передавати конфіденційну інформацію Facebook: проти сервісу подали позов у США

Житель міста Сакраменто, штат Каліфорнія, Роберт Каллен подав до суду на сервіс Zoom Video Communications, який дає змогу організовувати відеоконференції, за нібито розголошення конфіденційної інформації третім особам.

В заяві позивача, поданій в понеділок до федерального суду Сан-Хосе, стверджується, що при встановленні або відкритті скриньки сервіс без відома користувача передає інформацію про нього третій стороні, наприклад, компанії Facebook, повідомляє Bloomberg.

Цікаво Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму

Популярність Zoom особливо зросла на тлі пандемії коронавірусу і переходу співробітників компаній з усього світу на віддалену роботу. В результаті вартість акцій сервісу після спалаху захворювання, викликаного новим коронавірусом, з початку року збільшилася більше ніж в два рази.

Статки засновника Zoom Еріка Юаня, за оцінками журналу Forbes, сьогодні оцінюється в 6,5 мільярдів доларів.

Що таке Zoom?Це сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей. Організувати зустріч може будь-який користувач, що створив обліковий запис. Безкоштовна версія програми дозволяє проводити відеоконференцію тривалістю 40 хвилин, однак на період пандемії сервіс прибрав це обмеження.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно