Зореліт SpaceX Starhopper успішно злетів: відео

Після двох поспіль невдалих спроб запуску тестового зорельота Starhopper компанія SpaceX опублікувала результати третього пробного старту прототипу космічного корабля Starship. Цього разу йому вдалося відірватися від землі.

Окрім того, очільник SpaceX Ілон Маск вже поділився подробицями щодо наступного етапу випробувань двигуна майбутнього зорельота Starship, повідомляє The Verge.

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Деталі випробування. Під час 15-секундного "стрибка" Starhopper самостійно відірвався від землі і успішно повернувся на стартовий майданчик.

Компактний прототип створили для тестування багаторазового зорельота Starship, який зможе злітати і приземлятися вертикально. Поточні випробування проводяться в першу чергу для перевірки працездатності двигуна Raptor – власної розробки SpaceX.

Успішний "стрибок" прототипу космічного корабля SpaceX Starship – дивіться відео

Глава компанії Ілон Маск повідомив про успішне виконання місії, хоча в диму та полум'ї на екрані важко розгледіти, наскільки високо злетів корабель. У найближчі тижні відбудеться наступний етап тестування, під час якого корабель повинен піднятися на висоту 200 метрів.

Інші тести протитипу корабля Starship. Зараз компанія будує ще два прототипи Starship, кожен з яких буде оснащений не одним, а трьома двигунами. Маск сподівається, що в найближчі кілька місяців один з них зможе злетіти на висоту до 20 кілометрів.

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Нагадаємо, фінальна версія Starship повинна використовувати шість двигунів і застосовуватися в комбінації з ракетою-носієм Super Heavy з трьома з половиною десятками Raptor на борту.

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