Зорепад Оріоніди 2019: фото та відео, якими діляться користувачі у соцмережах

Щороку у жовтні земляни мають змогу побачити дивовижне явище – зорепад Оріоніди. Період активності метеоритного потоку – з 2 жовтня до 7 листопада. Та пік зорепаду припав на минулу ніч – з 21 на 22 жовтня.

Саме у ту ніч ми могли побачити найяскравіший зорепад. А якщо ви пропустили це дивовижне явище, то Техно 24 зібрав найяскравіші фото із соцмереж, де можна побачити зорепад Оріоніди 2019.

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HAPPENING NOW: Less light pollution at the beaches of Padre Island, Texas provide better visibility for viewers of the annual Orionid meteor shower which peaks on Oct 22 between 12am and dawn. #eaglenews #eaglenewsusa #OrionidMeteorShower pic.twitter.com/MjRDvOQPxM — Eagle News Texas (@EagleNewsTexas) October 22, 2019

#Orionids2019: | #Astronomy | How to see the #Orionid shooting stars from the UK tonight? | #ORIONIDS2019 - The #Orionid #MeteorShower has been appearing in the night sky all month - but will peak this evening, providing you with t…https://t.co/OjE00zyLwu https://t.co/tCVlY5e9dH — Nigel Tebbutt 奈杰尔 (@NigelTebbutt) October 21, 2019

Outside, wrapped up warm, lookin' up at the stars enjoying the #OrionidMeteorShower when I notice those 3 stars

pic.twitter.com/HXqhdeW3pf — Jay (@Throughthemiror) October 22, 2019

Цей метеоритний потік найкраще видно у країнах Північної півкулі. Хоча частково його можуть побачити жителі всієї планети, в тому числі і в Україні. На жаль, у небі над нашою країною він не надто активний – приблизно 6 метеорів за годину. При цьому середній потік метеорів становить 20 – 25 протягом години.

Didn't see any meteors, but plenty of stars and some farmland rats as big as dogs in the field I was stood next to *shudder* #Orionids #OrionidMeteorShower pic.twitter.com/1rmqcLw09p — Drunk Wolf (@DrunkWolfUK) October 21, 2019

Catch some 'Shooting Stars' tonight!#OrionidMeteorShower peaks tonight/tomorrow morning. Best time is just before dawn but any time after dark you might see a few. Wrap up warm! pic.twitter.com/F4fPIZOoeI — LimerickAstronomyClub (@LimerickAstro) October 21, 2019

Catch some 'Shooting Stars' tonight!#OrionidMeteorShower peaks tonight/tomorrow morning. Best time is just before dawn but any time after dark you might see a few. Wrap up warm! pic.twitter.com/F4fPIZOoeI — LimerickAstronomyClub (@LimerickAstro) October 21, 2019

До слова, цей метеорний потік отримав таку назву на честь сузір’я Оріона. Воно має три яскраві зірки всередині, які щільно розташовані одна за одною. Однак, метеори падаю не ц цього сузір’я, а від комети Галлеї, яка залишає за собою "хвіст" у вигляді метеорів.

I waited all night just so i can show you the Orionids.

But I have no luck so I just created one out of nothing#Meteorshower #Orionids pic.twitter.com/OqCOSKCd36 — Jaf. (@CastadaJafe) October 21, 2019

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