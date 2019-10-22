Зорепад Оріоніди 2019: фото та відео, якими діляться користувачі у соцмережах

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Зорепад Оріоніди 2019 – фото, відео зорепаду Оріоніди
Зорепад Оріоніди 2019 / Фото з соцсереж

Щороку у жовтні земляни мають змогу побачити дивовижне явище – зорепад Оріоніди. Період активності метеоритного потоку – з 2 жовтня до 7 листопада. Та пік зорепаду припав на минулу ніч – з 21 на 22 жовтня.

Саме у ту ніч ми могли побачити найяскравіший зорепад. А якщо ви пропустили це дивовижне явище, то Техно 24 зібрав найяскравіші фото із соцмереж, де можна побачити зорепад Оріоніди 2019.

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Цей метеоритний потік найкраще видно у країнах Північної півкулі. Хоча частково його можуть побачити жителі всієї планети, в тому числі і в Україні. На жаль, у небі над нашою країною він не надто активний – приблизно 6 метеорів за годину. При цьому середній потік метеорів становить 20 – 25 протягом години.

До слова, цей метеорний потік отримав таку назву на честь сузір’я Оріона. Воно має три яскраві зірки всередині, які щільно розташовані одна за одною. Однак, метеори падаю не ц цього сузір’я, а від комети Галлеї, яка залишає за собою "хвіст" у вигляді метеорів.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Космос Новини Техно
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