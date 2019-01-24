Zotac представила міні-комп'ютер із відеокартою NVIDIA GeForce RTX 2070

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Zotac ZBox Magnus EC52070D: огляд, характеристики
Zotac ZBox Magnus EC52070D: огляд, характеристики / Фото з вільних джерел

Гонконгська компанія Zotac додала до свого асортименту міні-комп'ютерів модель ZBox Magnus EC52070D. Формальний дебют новинки відбувся в рамках виставки CES 2019, яка пройшла на початку місяця.

Про це повідомляє Overclockers.

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В основі новинки лежить 6-ядерний процесор Intel Core i5-8400T (1,7 / 3,3 ГГц), а її графічна підсистема представлена ​​дискретним адаптером NVIDIA GeForce RTX 2070.

Zotac ZBox Magnus EC52070D
Zotac ZBox Magnus EC52070D отримав відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070

Zotac ZBox Magnus EC52070D допускає установку двох модулів оперативної пам'яті SO-DIMM DDR4 (максимальний об'єм 32 ГБ), 2,5-дюймового накопичувача з інтерфейсом SATA 6 Гбіт / с, а також NVMe SSD у форм-факторі M.2 2280. Пристрій може похизуватися бездротовим модулем Killer Wireless-AC 1550 (Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5), а також 2-гігабітними мережевими інтерфейсами.

Zotac ZBox Magnus EC52070D
Система охолодження міні-ПК Zotac ZBox Magnus EC52070D

Розміри міні-комп'ютера складають 225 x 203 x 128 міліметрів. За відвід тепла від графічного прискорювача і процесора відповідають повітряні кулери, а для живлення системи використовується зовнішній адаптер номіналом 330 Вт. Вивід зображення можна здійснювати через інтерфейси HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 (x3) і DL-DVI.

Рекомендована ціна і терміни виходу Zotac ZBox Magnus EC52070D будуть оголошені пізніше.

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Теги: Техно Ґаджети Огляди NVIDIA
Джерело: Техно
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