Zotac представила міні-комп'ютер із відеокартою NVIDIA GeForce RTX 2070

Гонконгська компанія Zotac додала до свого асортименту міні-комп'ютерів модель ZBox Magnus EC52070D. Формальний дебют новинки відбувся в рамках виставки CES 2019, яка пройшла на початку місяця.

Про це повідомляє Overclockers.

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В основі новинки лежить 6-ядерний процесор Intel Core i5-8400T (1,7 / 3,3 ГГц), а її графічна підсистема представлена ​​дискретним адаптером NVIDIA GeForce RTX 2070.



Zotac ZBox Magnus EC52070D отримав відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070

Zotac ZBox Magnus EC52070D допускає установку двох модулів оперативної пам'яті SO-DIMM DDR4 (максимальний об'єм 32 ГБ), 2,5-дюймового накопичувача з інтерфейсом SATA 6 Гбіт / с, а також NVMe SSD у форм-факторі M.2 2280. Пристрій може похизуватися бездротовим модулем Killer Wireless-AC 1550 (Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5), а також 2-гігабітними мережевими інтерфейсами.



Система охолодження міні-ПК Zotac ZBox Magnus EC52070D

Розміри міні-комп'ютера складають 225 x 203 x 128 міліметрів. За відвід тепла від графічного прискорювача і процесора відповідають повітряні кулери, а для живлення системи використовується зовнішній адаптер номіналом 330 Вт. Вивід зображення можна здійснювати через інтерфейси HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 (x3) і DL-DVI.

Рекомендована ціна і терміни виходу Zotac ZBox Magnus EC52070D будуть оголошені пізніше.

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