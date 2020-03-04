Зробити джейлбрейк iPhone тепер можна за допомогою Android-смартфона

У перші роки після виходу iPhone провести процедуру джейлбрейка можна було виключно за допомогою ноутбуків і комп'ютерів Apple. Пізніше з'явилася можливість отримання доступу до системних розділів ґаджета і за допомогою інших платформ, але тепер учаснику спільноти Reddit вдалося зламати пристрій завдяки смартфону на Android.

Утиліта для злому iOS Checkra1n спочатку працювала виключно на macOS 10.10 і новіше. Потім був випущений реліз для комп'ютерів з ОС Linux, а тепер одному з користувачів Reddit вдалося провести дану процедуру за допомогою рутірованного Android-смартфона, розповідає xda-developers.

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Новий спосіб злому

Офіційно Checkra1n визнаний першим і поки єдиним робочим інструментом для здійснення джейлбрека на смартфонах, що працюють під управлінням актуальної версії iOS 13. В алгоритмі злому використовується вразливість в завантажувального секторі флеш-пам'яті, замість традиційної помилки в ПЗ. Єдиний недолік Checkra1n полягає в тому, що процедуру доведеться повторювати кожного разу після перезавантаження ґаджета.

Можливість виконати так званий прив'язаний джейлбрейк (вимагає установки після перезавантаження iPhone) за допомогою Android-смартфона значно розширює його практичне застосування, оскільки не вимагає постійного доступу до ПК або ноутбука.

iPhone можна зламати за допомогою Android-смартфона:

Головною умовою успішного виконання злому залишається будь-який смартфон Apple від iPhone 5s до iPhone X з iOS 12.3 і новіше, Android-гаджет з рут-правами, будь-який додаток-термінал і можливість з'єднати два пристрої за допомогою OTG-перехідника.

Детальна процедура проведення джейлбрейка описана на форумі розробників XDA-Developers. Автор способу зазначає, що для злому можуть не підійти деякі кабелі USB Type – Lightning через специфічні терморегулятори.

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