ZTE Axon 10s Pro – перший флагман на Snapdragon 865: характеристики та ціна

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ZTE Axon 10 Pro / ZTE

Компанія ZTE анонсувала свій новий флагман – Axon 10s Pro. Дизайн залишився ідентичним моделі Axon 10 Pro. Основні зміни торкнулися заліза смартфона.

Характеристики смартфона

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Як вже зазначалося, серцем новинки виступає процесор Qualcomm Snapdragon 865, представлений на початку грудня. Отже, ґаджет отримає підтримку мереж п'ятого покоління, стандарт Wi-Fi 6, оперативну пам'ять LPDDR5 і постійну UFS 3.0.

Смартфон отримає модифіковану операційну систему MiFavor 10 на базі Android 10. У смартфоні реалізований рушій нового покоління Z-Booster 2.0 на базі штучного інтелекту. Він відповідатиме за інтелектуальний розподіл системних ресурсів за допомогою алгоритмів ШІ. Крім цього новий рушій покликаний прискорити та оптимізувати роботу системи. Для цього залучатиметься нейрочіп Snapdragon.

Разом з тим товщина ZTE Axon 10s Pro ніяк не зміниться – 7,9 мм, а вага 175 грамів. Сюй Фен, віцепрезидент ZTE з комунікацій, повідомив, що в наступному році компанія випустить близько 10 мобільних 5G-смартфонів.

Дата виходу й ціна

Смартфон з'явиться у продажі в першій половині 2020 року. Вартість 5G смартфона стартуватиме від 3000 юанів (10 097 гривень). В Європі його повинні представити в лютому на виставці MWC 2020, яка пройде у Барселоні.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Смартфони Новини Техно ZTE
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