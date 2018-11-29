ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars

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Nubia Red Magic Mars: фото, характеристики, ціна
Nubia Red Magic Mars: фото, характеристики, ціна / Nubia

Компанія ZTE офіційно представила ще один ігровий смартфон Nubia. Модель під назвою Nubia Red Magic Mars отримала багато змін, порівняно з попередником, включаючи апаратну основу.

Про це повідомляє GSMArena.

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Смартфон оснащується 6-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + (2160 х 1080 пікселів) і співвідношенням сторін 18: 9. Також новинка отримала 16-мегапіксельну основну і 8-мегапіксельну фронтальну камери та сканер відбитків пальців на задній панелі.

Nubia Red Magic Mars
Nubia Red Magic Mars отримав 6-дюймовий дисплей

Замість торішнього процесора Qualcomm Snapdragon 835 і до 8 ГБ оперативної пам'яті тепер використовується Snapdragon 845 і до 10 ГБ LPDDR4X. Вбудована флеш-пам'ять має об'єм від 64 ГБ до 256 ГБ.

Nubia Red Magic Mars
Nubia Red Magic Mars має основну камеру на 16 МП

Акумулятор ємністю 3 800 міліампер годин підтримує швидку зарядку. Окрім того в Nubia Red Magic Mars передбачена подвійна повітряно-рідинна система охолодження. Вона дозволяє знизити температуру аж до 13,2 градусів при зростанні продуктивності на 70%.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Nubia Red Magic Mars

  • ДисплейТип: IPS
    Діагональ: 6 дюймів
    Роздільна здатність: 2160 х 1080 пікселів
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 845
  • ВідеопроцесорAdreno 630
  • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ
    Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ
  • КамераОсновна: 16 Мп
    ​Фронтальна: 8 Мп
  • Акумулятор3 800 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 Pie

 

ZTE Nubia Red Magic Mars пропонується для замовлення в Китаї в чорному, червоному і камуфляжному колірних варіантах за ціною 388 доларів (близько 10 300 гривень) за версію 6 + 64 ГБ, 460 доларів (близько 12 200 гривень) за 8 + 128 ГБ і 575 доларів (близько 15 200 гривень) за 10 + 256 ГБ. Продажі розпочнуться 7 грудня 2018 року.

Nubia Red Magic Mars
Nubia Red Magic Mars надійде у продаж 7 грудня

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Теги: Техно Ігри Смартфони Ціни Китай Огляди
Джерело: Техно
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