ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
Компанія ZTE офіційно представила ще один ігровий смартфон Nubia. Модель під назвою Nubia Red Magic Mars отримала багато змін, порівняно з попередником, включаючи апаратну основу.
Про це повідомляє GSMArena.
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Смартфон оснащується 6-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + (2160 х 1080 пікселів) і співвідношенням сторін 18: 9. Також новинка отримала 16-мегапіксельну основну і 8-мегапіксельну фронтальну камери та сканер відбитків пальців на задній панелі.
Nubia Red Magic Mars отримав 6-дюймовий дисплей
Замість торішнього процесора Qualcomm Snapdragon 835 і до 8 ГБ оперативної пам'яті тепер використовується Snapdragon 845 і до 10 ГБ LPDDR4X. Вбудована флеш-пам'ять має об'єм від 64 ГБ до 256 ГБ.
Nubia Red Magic Mars має основну камеру на 16 МП
Акумулятор ємністю 3 800 міліампер годин підтримує швидку зарядку. Окрім того в Nubia Red Magic Mars передбачена подвійна повітряно-рідинна система охолодження. Вона дозволяє знизити температуру аж до 13,2 градусів при зростанні продуктивності на 70%.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Nubia Red Magic Mars
- ДисплейТип: IPS
Діагональ: 6 дюймів
Роздільна здатність: 2160 х 1080 пікселів
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 845
- ВідеопроцесорAdreno 630
- Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ
Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновна: 16 Мп
Фронтальна: 8 Мп
- Акумулятор3 800 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 Pie
ZTE Nubia Red Magic Mars пропонується для замовлення в Китаї в чорному, червоному і камуфляжному колірних варіантах за ціною 388 доларів (близько 10 300 гривень) за версію 6 + 64 ГБ, 460 доларів (близько 12 200 гривень) за 8 + 128 ГБ і 575 доларів (близько 15 200 гривень) за 10 + 256 ГБ. Продажі розпочнуться 7 грудня 2018 року.
Nubia Red Magic Mars надійде у продаж 7 грудня
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