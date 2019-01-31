ZTE випустить конкурента смартфону Samsung Galaxy S10 Plus

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ZTE Axon 9 Pro отримає спадкоємця
ZTE Axon 9 Pro отримає спадкоємця / XDA Developers

В базі даних популярного бенчмарка Geekbench з’явився смартфон із кодовою назвою ZTE A2020 Pro. Ймовірно, це майбутній флагман китайського виробника, який отримає назву ZTE Axon 10 Pro.

До такого висновку можна дійти через той факт, що попередня флагманська модель бренду – ZTE Axon 9 Pro – вийшла на ринок п'ять місяців тому як A2019G Pro, повідомляє Phone Arena.

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Основні характеристики ZTE Axon 10 Pro. Смартфон побудований на базі процесора Qualcomm Snapdragon 855. В бенчмарку він продемонстрував вражаючі результати в синтетичному тесті.

У багатоядерному режимі новинка набрала 10 762 балів, в одноядерному її результат виявився 3284 очка. Таким чином, ZTE Axon 10 Pro навіть трохи обігнав Samsung Galaxy S10 +, який раніше також "засвітився" в Geekbench, причому в модифікації з такою ж однокристальною системою. При цьому обидва протестованих апарати оснащувалися 6 ГБ оперативної пам'яті і працювали під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie.

ZTE Axon 10 Pro
Характеристики смартфона ZTE Axon 10 Pro

Звичайно, програш дітища Samsung можна списати на "сире" програмне забезпечення, встановлене на протестованому екземплярі. Остаточні висновки робити ще рано і тому, що крім моделі чіпсета і обсягу оперативної пам'яті про ZTE Axon 10 Pro більше нічого не відомо.

Ціна ZTE Axon 10 Pro. Крім технічних характеристик загадкою залишається і ціна пристрою, хоча можна припустити, що вона буде нижче, ніж у Galaxy S10 +.

Дата офіційного анонса ZTE Axon 10 Pro поки не відома, але не виключено, що новинку покажуть на виставці MWC 2019, яка пройде в Барселоні з 25 по 28 лютого.

 

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Теги: Техно Смартфони Ціни MWC 2019 Китай Samsung Galaxy S10
Джерело: Техно
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