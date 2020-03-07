Звичайна іржа допоможе врятувати екологію Японії

Іржа – не така вже й марна та негативна річ. Наприклад, вона здатна захищати космічні кораблі від радіації. Але це далеко не все: японські дослідники знайшли їй нове застосування. Завдяки іржі природа Японія буде чистішою, а перехід країни на "зелену" енергію – ближчим з кожним днем.

Японія планує в майбутньому перейти на чисту енергію – ідеальним кандидатом на роль "зеленого" палива вважається водень. Процес його отримання давно відпрацьований – для цього використовуються різні каталізатори. Але за словами вчених, залучивши в реакції іржу, їм вдалося підвищити вихід водню за допомогою світла з органічних відходів в 25 разів, повідомляє New Atlas.

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Проблема виробництва водню

Зараз масовому виробництву водню заважає низька окупність, оскільки при електролізі витрачається велика кількість води та енергії. Крім того, у вигляді побічної реакції виділяється багато вуглецю, що ставить екологічність процесу під питання. У 1970-х був винайдений "чистий" фотокаталітичний процес, проте в ролі реагенту він вимагає дорогий діоксид титану.

Особливості нового методу

У новому експерименті було залучено світло від ртутно-ксенонової лампи, водно-метанольний розчин і форма іржі α-FeOOH, як каталізатор. Саме такий склад дозволив збільшити вихід готового водню в 25 разів. Дослідники відзначили, що окис металу також допомагає запобігти повторному з'єднанню газоподібного водню з киснем в контейнері, дозволяючи уникнути потенційно вибухонебезпечної ситуації. Стабільна робота технології була підтверджена під час чотирьохсот годин виробництва.



Ілюстрація нового методу виробництва водню

Хоча нова методика, як і раніше вимагає використання води, вона набагато ефективніша і дешевша ніж традиційні методи. Терміни початку промислового виробництва водню за оригінальною технологією не повідомляються.

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