Зв'язок Vodafone знову став доступним на окупованому Донбасі

На окупованому Донбасі через два дні знову з’явиться зв’язок українського мобільного оператора Vodafone.

Про це повідомляють "Новости Донбасса".

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Після ремонту ліній зв’язку між Донецьком та Луганськом, так звана «влада» самоназваної «ДНР», заявила про відновлення роботи Vodafone не лише в Донецьку, а і в інших окупованих містах «республіки».

Нагадаємо, що від ранку 20 липня на території окупованих території Донецької та Луганської областей зник зв'язок мобільного оператора Vodafone. За інформацією представників компанії, на Донбасі стався порив оптоволоконної лінії через акт вандалізму.