Про девайси Apple в мережі ходить чимало витоків та чуток. Багато з них так і залишаються "чутками". Та, схоже чутки про iPod touch 3 Gen з камерою, все ж мала підґрунтя.

Фото цього не анонсованого плеєра Джуліо Зомпетті показав у своєму акаунті на Twitter.

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Що відомо

За його словами, це iPod touch третього покоління, який оснастили ще й камерою. Його мали представити ще у 2009 році, однак замість нього презентували звичайну модель. Цікаво, що випустити плеєр без камери вирішили в останній момент.

Як можна побачити на прототипі, камера розташована в центрі задньої панелі. Дизайн пристрою дійсно дуже нагадує iPod touch третього покоління, відмінною деталлю стала якраз наявність камери.

Нагадаємо, що згодом Apple таки додала камеру, щоправда вже у iPod touch четвертого покоління.

Що відомо про iPod touch 3 Gen

iPod Touch 3 оснащений дисплеєм з діагоналлю 3,5 дюйма. він отримав інтерфейс Multi-Touch для перегляду музичної колекції в режимі Cover Flow.

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Плеєр вміщує до 14000 пісень або до 80 годин відео. На одному заряді пристрій може пропрацювати до 30 годин в режимі відтворення аудіо. Також тут є функція управління голосом.

Станом на 2020 рік пристрій знятий з виробництва. Його складно купити в авторизованих магазинах.