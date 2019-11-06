З’явилась якісна підробка на AirPods Pro: її не відрізняє навіть iPhone

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Так виглядають оригінальні AirPods Pro
Так виглядають оригінальні AirPods Pro / itc.ua

Наприкінці вересня хакери обійшли захист нової ОС iOS 13 та перешкоджати підключенню неоригінальних навушників AirPods. Тож це лише на руку виробникам підробок.

Як розповів інсайдер Бен Гескін, з виходом AirPods Pro виробники клонів активізувались і створюють дуже достовірні підробки.

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Цікаво, що оригінальний iPhone розпізнає підробку, як справжні AirPods Pro.

Гескін розказав та показав у своєму Twitter модель з цілої партії підроблених AirPods Pro. Він опублікував одразу кілька фотографій та відео з клоном фірмової гарнітури Apple.

Підробка коштує 100 доларів (тобто в півтора рази дешевше, ніж оригінал) та може синхронізуватись зі смартфоном так само добре, як і оригінальні AirPods. iPhone розпізнає гаджет як фірмовий аксесуар.

Чи отримала підробка нову функцію AirPods Pro з активним шумозаглушенням – невідомо. Також поки не зрозуміло як розпізнати клон. Єдине, що можемо порекомендувати – не купуйте ці навушники в підозрілих магазинах. До речі, на українському ринку оригінальні AirPods Pro з’являться лише 20 листопада.

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Apple
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