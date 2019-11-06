З’явилась якісна підробка на AirPods Pro: її не відрізняє навіть iPhone

Наприкінці вересня хакери обійшли захист нової ОС iOS 13 та перешкоджати підключенню неоригінальних навушників AirPods. Тож це лише на руку виробникам підробок.

Як розповів інсайдер Бен Гескін, з виходом AirPods Pro виробники клонів активізувались і створюють дуже достовірні підробки.

Кумедне: Американка переодягла близнят у костюм навушників AirPods Pro: зрадів навіть Тім Кук

Цікаво, що оригінальний iPhone розпізнає підробку, як справжні AirPods Pro.

Гескін розказав та показав у своєму Twitter модель з цілої партії підроблених AirPods Pro. Він опублікував одразу кілька фотографій та відео з клоном фірмової гарнітури Apple.

Підробка коштує 100 доларів (тобто в півтора рази дешевше, ніж оригінал) та може синхронізуватись зі смартфоном так само добре, як і оригінальні AirPods. iPhone розпізнає гаджет як фірмовий аксесуар.

100$ AirPods Pro clones are ready pic.twitter.com/liEsEXqUi7 — Ben Geskin (@BenGeskin) November 6, 2019

Чи отримала підробка нову функцію AirPods Pro з активним шумозаглушенням – невідомо. Також поки не зрозуміло як розпізнати клон. Єдине, що можемо порекомендувати – не купуйте ці навушники в підозрілих магазинах. До речі, на українському ринку оригінальні AirPods Pro з’являться лише 20 листопада.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно