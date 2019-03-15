З'явилась ймовірна дата анонсу перших 7-нанометрових відеокарт AMD Navi

Вже відомо, що в 2019 році на ринок вийдуть перші графічні прискорювачі на 7-нанометровій архітектурі Navi. Представники компанії Advanced Micro Devices не раз наголошували на анонсі, щоправда дату виходу нових відеокарт тримають в секреті.

Коли представлять нові відеокарти? Якщо вірити інформатору ресурсу WCCFTech, то презентація 3D-карт на архітектурі Navi відбудеться через місяць після релізу 7-нм процесорів Ryzen 3000 серії. Дебют останніх очікується на виставці Computex 2019, а на прилавки вони мають надійти в липні. Виходячи з цього, відеокарти AMD Radeon Navi будуть представлені в серпні.

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На думку закордонних журналістів, найбільш імовірним місцем анонса новинок є виставка Gamescom 2019, яка пройде з 21 по 24 серпня в Кельні.

Особливості новинок. Вони також вважають, що Navi може стати першою графічною архітектурою, яка не є підвидом Graphics Core Next (GCN), що використовується в відкритих Radeon ще з 2012 року. Наприклад, йдеться про відхід від обмеження в 4096 потокових процесорів на GPU. Згідно з наявною дорожною картою, головними перевагами архітектури AMD Navi повинні стати "масштабованість" і "пам'ять наступного покоління".



Дорожна карта AMD

Очікується, що нові відеокарти будуть оснащуватися чіпами GDDR6, масове виробництво яких було налагоджено в минулому році, і вийдуть на ринок в кілька етапів. У вже знайомій манері AMD повинна почати з релізу середньорівневих рішень, до яких в наступному році долучаться high-end прискорювачі.

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