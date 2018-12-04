З'явилась ймовірна дата презентації чіпсета AMD X570: що відомо про новинку

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AMD X570: дата презентації
AMD X570: дата презентації / Фото з вільних джерел

В мережі з'явилася нова "дорожня карта" компанії AMD, яка демонструє плани чіпмейкера на найближче майбутнє. Згідно з представленою на ній інформацією, дебют чіпсета X570 може відбутися на виставці Computex 2019, яка пройде з 28 травня по 1 червня.

Про це повідомляє 4PDA.

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За наявною інформацією, материнські плати на новій платформі і процесори на архітектурі Zen 2 отримають підтримку інтерфейсу PCI-Express 4.0, як і анонсовані раніше 7-нанометрові чіпи AMD EPYC Rome.

Нова дорожня карта AMD
Нова дорожня карта AMD

Заявлена підтримка всіх процесорів лінійки AMD Ryzen, а інтерфейс PCI-Express 4.0 забезпечить пропускну здатність удвічі більше, ніж у актуальної ревізії. До того ж, зворотна сумісність дозволить використовувати відеокарти минулого покоління.

Нова дорожня карта AMD
AMD представить чіпсет X570 наприкінці весни 2019 року

Відзначимо, дата анонса нового заліза поки не підтверджена AMD і може змінитися.

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Теги: Техно Ґаджети Процесори AMD
Джерело: Техно
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