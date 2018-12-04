З'явилась ймовірна дата презентації чіпсета AMD X570: що відомо про новинку

В мережі з'явилася нова "дорожня карта" компанії AMD, яка демонструє плани чіпмейкера на найближче майбутнє. Згідно з представленою на ній інформацією, дебют чіпсета X570 може відбутися на виставці Computex 2019, яка пройде з 28 травня по 1 червня.

Про це повідомляє 4PDA.

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За наявною інформацією, материнські плати на новій платформі і процесори на архітектурі Zen 2 отримають підтримку інтерфейсу PCI-Express 4.0, як і анонсовані раніше 7-нанометрові чіпи AMD EPYC Rome.



Нова дорожня карта AMD

Заявлена підтримка всіх процесорів лінійки AMD Ryzen, а інтерфейс PCI-Express 4.0 забезпечить пропускну здатність удвічі більше, ніж у актуальної ревізії. До того ж, зворотна сумісність дозволить використовувати відеокарти минулого покоління.



AMD представить чіпсет X570 наприкінці весни 2019 року

Відзначимо, дата анонса нового заліза поки не підтверджена AMD і може змінитися.

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