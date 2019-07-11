З'явилася перша країна повністю покрита мережею 5G

Князівство Монако отримало статус першої у світі країни територія якої повністю охоплена мережею нового покоління 5G. Для забезпечення покриття мережею місцевий оператор Monaco Telecom встановив 23 антени.

Видання Le Monde зазначає, що для формування мережі компанія використала обладнання китайської компанії Huawei. Загалом сигналом охоплено 2,6 квадратних кілометри території князівства. Оператору знадобилося вдвічі менше антен, ніж для забезпечення зв'язку 4G.

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У вересні минулого року оператор Monaco Telecom, яким володіє французький мільярдер Ксав'є Ніль, підписав угоду з Huawei, для того, аби зробити князівство Монако першою країною в Європі та світі, повністю покритою мережею 5G. Нещодавно президент Monaco Telecom Етьєн Франці на урочистій церемонії заявив, що завдання було успішно виконано.



Презентація 5G в Монако / Фото lemonde

Технологія 5G дозволяє використовувати інтернет зі швидкістю яка перевищує 4G у 20 разів, а в деяких випадках навіть у 100 разів. У провідних технологічних компаніях світу, в США, Японії, Південної Кореї та Китаї сподіваються, що технологія 5G значно прискорить розвиток інших суміжних технологій, таких як "розумне місто", безпілотні автомобілі та технології на базі "інтернету речей".

Варто зазначити, що 17 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про забезпечення послуг для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління (5G)".

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