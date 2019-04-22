З'явилася ймовірна дата виходу гри Cyberpunk 2077

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Cyberpunk 2077: дата виходу
Cyberpunk 2077: дата виходу / Фото з вільних джерел

Чутки щодо можливої дати релізу гри Cyberpunk 2077 вже не перший раз з'являються в мережі. Однак конкретних термінів виходу поки ніхто не вказував.

Дата виходу. Різні джерела повідомляли, що наступна гра CD Projekt RED вийде в 2019 році, а зараз словацький роздрібний магазин ProGamingShop раптово опублікував точні терміни.

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На сторінці Cyberpunk 2077 в ProGamingShop значиться дата – 28 листопада 2019 року. Нібито в цей день гра стане доступна публіці, але поки ніяких підтверджень чи спростувань з боку CD Projekt RED не надходило.

Трейлер Cyberpunk 2077 – дивіться відео

Достовірність витоку. Цікаво, що витоки намагаються виправити через кілька годин, але на сайті ProGamingShop дата релізу встановлена вже більше доби. Можливо, це лише приманка для користувачів, які стануть більш охоче купувати товар.

Е3 2019. Відзначимо, в останньому фінансовому звіті CD Projekt RED згадала важливість майбутньої Е3 – для польської студії наступна виставка має особливу значимість. Схоже, саме там компанія оголосить дату релізу і покаже новий ігровий процес Cyberpunk 2077.

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Теги: Техно Ігри CD Projekt
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