З’явились чутки про нову операційну систему від Microsoft: що про неї відомо

Компанія Microsoft натякнула, що працює над створенням нової операційної системи. Вона повинна бути оптимізована під різні форм-фактори пристроїв.

Про це пише TechCrunch, посилаючись на пост віце-президента з продажів Microsoft Ніка Паркера.

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Він пише про виставку Computex, але інформації про Windows там немає. Натомість є натяки на нову операційну систему. Можливо, вона буде сумісною із новим смартфоном, який випустять під брендом Surface.

Деталі. Нова операційна система може отримати "тиху" систему оновлень, тобто при апдейті вже не потрібно буде перезавантажувати девайс. Додатки та система повинні бути упаковані в захищені "пісочниці", що допоможе запобігти кібератакам.

Крім того, нова операційка буде адаптованою для роботи із технологією 5G. Також будуть працювати різні методи введення: стилуси, сенсорні екрани, управління рухами очей тощо. Ймовірно, її будуть використовувати для роботи із мобільними пристроями і гнучкими смартфонами та ноутбуками з двома екранами.

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