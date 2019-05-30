З’явились чутки про нову операційну систему від Microsoft: що про неї відомо

515 Читать новость на русском
Microsoft працює над створенням нової операційної системи
Microsoft працює над створенням нової операційної системи / iguides.ru

Компанія Microsoft натякнула, що працює над створенням нової операційної системи. Вона повинна бути оптимізована під різні форм-фактори пристроїв.

Про це пише TechCrunch, посилаючись на пост віце-президента з продажів Microsoft Ніка Паркера.

Читайте також:  iOS 13: відомо про нову операційну систему від Apple

Він пише про виставку Computex, але інформації про Windows там немає. Натомість є натяки на нову операційну систему. Можливо, вона буде сумісною із новим смартфоном, який випустять під брендом Surface.

Деталі. Нова операційна система може отримати "тиху" систему оновлень, тобто при апдейті вже не потрібно буде перезавантажувати девайс. Додатки та система повинні бути упаковані в захищені "пісочниці", що допоможе запобігти кібератакам.

Крім того, нова операційка буде адаптованою для роботи із технологією 5G. Також будуть працювати різні методи введення: стилуси, сенсорні екрани, управління рухами очей тощо. Ймовірно, її будуть використовувати для роботи із мобільними пристроями і гнучкими смартфонами та ноутбуками з двома екранами.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
8 видів укусів комах, які ви повинні знати: детальні фото
сьогодні
17484
Теги: Новини Техно Техно Microsoft Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Смартфон Meizu 16Xs представили офіційно: характеристики і ціна
сьогодні 12:05 Смартфон Meizu 16Xs представили офіційно: характеристики і ціна
594
Скандал з Huawei: найважливіші події за минулий тиждень
28 травня 10:19 Скандал з Huawei: найважливіші події за минулий тиждень
1037
Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
27 травня 21:07 Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
Ірина Полицька 835
Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
27 травня 10:00 Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
605
Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера
26 травня 18:12 Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера
Ірина Полицька 4626
Новини
Більше новин
Залиште відгук