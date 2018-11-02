З'явились рендери флагманського смартфона Samsung Galaxy S10

Відомий дизайнер Бенджамін Гескін опублікував рендери майбутнього флагманського смартфона Samsung Galaxy S10. Ці рендери він створив на основі чуток та витоків.

Так, Galaxy S10 може отримати краплину на передньому екрані, де буде розміщена фронтальна камера. Також, раніше була інформація, що смартфон буде представлений в трьох версіях, схожих iPhone Xr, iPhone Xs або iPhone Xs Max.

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Молодша версія Galaxy S10 Lite буде конкурувати із iPhone Xr. Ця модель отримає 5,8-дюймовий дисплей, сканер відбитків пальців на бічній грані.

Стандартна версія Galaxy S10 має стати конкурентом нових флагманів від Apple. Він отримає 5,8-дюймовий дисплей з округленими крайками, сканер відбитків пальців буде інтегрований в екран та отримає 5G-модем.

Samsung Galaxy S10 буде конкурувати з флагманами від Apple

Топова версія Galaxy S10 Plus буде мати 6,4-дюймовий дисплей з округленими крайками, з інтегрованим в екран сканером відбитків пальців та 5G-модемом.

Samsung Galaxy S10 можуть представити 24 лютого, під час виставки MWC 2019 Барселоні.

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