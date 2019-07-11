З’явились ціни нових iPhone, які представлять восени

Вже у вересня ми побачимо нові пристрої від Apple. А чутками, вони мають отримати назви iPhone 2019 або або iPhone XI. Інформації про новинки вже досить багато. Тепер інсайдери навіть назвали вартість майбутніх новинок.

Як пише wccftech, витік показав цінники новинок для китайського ринку.

Читайте також: iPhone 2019 засвітився на чергових знімках

Ціна iPhone Xr 2019

Наступник відносно доступного iPhone Xr буде продаватися в Китаї за ціною 6800 юанів (це майже 1000 доларів або 26 тисяч гривень). Вартість iPhone Xr в Україні зараз складає трохи більше 20 тисяч гривень.

iPhone Xs 2019

Нова версія iPhone Xs буде оцінена у 1 290 доларів (33 500 гривень). Зараз в Україні ціни на iPhone Xs стартують від 32 500 гривень.

iPhone Xs Max 2019

Найбільший у лінійці iPhone буде коштувати у Китаї 1 420 доларів (майже 37 тисяч гривень). В українських ритейлерів цей минулорічний флагман можна придбати за 35 тисяч гривень.

Що ще відомо. Раніше ми вже отримували багато знімків, на яких серія iPhone 2019 отримає квадратний модуль основної камери, в якому розмісять три датчики камери та спалах. За чутками, на екрані смартфонів і далі буде широкий виріз.

Звичайна версія має отримати 5,8-дюймовий екран, а діагональ екрану Max-версії складе 6,5 дюйма. При цьому найдоступніший смартфон iPhone Xr стане золотою серединою з 6,1-дюймовим дисплеєм.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно