З’явились унікальні фото зворотного боку Місяця

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Місячна станція Chang’e 4
Місячна станція Chang’e 4 / gbtimes.com

Китайський супутник Longjiang-2, який запустили для координації місії станції Chang’e 4, зробив першу в історії панораму цієї локації – іншого боку Місяця.

Як передає Space.com, на знімках Місяць і Земля виглядають без корекції кольору.

На основі знімків, зроблених коли видима із Землі поверхня була темною, а далека сторона — освітленою, змонтували відео. На кадрах можна побачити траєкторію руху Longjiang-2.

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Фото, зроблене Longjiang-2

Фото, зроблене Longjiang-2

Раніше вчені з’ясували, що температура на зворотному боці Місяця є значно нижчою від показників, які були виміряні на видимому боці супутника Землі.

Фото зворотного боку Місяця

Що таке Chang'e 4? Це китайська станція, яку відправили у космос для дослідження зворотного боку Місяця. Вона проводить огляд місцевості і форм рельєфу, а також має аналізувати мінеральний склад і структуру верхніх шарів місячної поверхні тощо. Це дасть змогу скласти уявлення про умови на зворотному боці Місяця.

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Теги: Техно Космос Місяць
Джерело: 24 Канал
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