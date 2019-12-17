З'явилися детальні характеристики смартфонів лінійки OnePlus 8

Завдяки інсадерам користувачам вдалося дізнатися не лише як виглядатимуть смартфони лінійки OnePlus 8. Нещодавній витік розкрив детальні характеристики трьох майбутніх смартфонів компанії.

Характеристики OnePlus 8

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Відповідно до нової інформації, звичайний OnePlus 8 отримає 6,44 дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів і частотою оновлення 90 Гц. За продуктивність відповідатиме процесор Snapdragon 865 5G, до 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач об'ємом до 256 ГБ, повідомляє SlashLeaks.

Також новинка отримає акумулятор на 4000 мАг, швидку зарядку Warp Charge 30T потужністю 30 Вт.

За фотоможливості відповідатиме потрійна основна камера з сенсорами 64 Мп (IMX686), 16 Мп і 12 Мп, а також фронталка на 32 Мп.

Дизайн OnePlus 8 – дивіться відео

Джерело приписує OnePlus 8 ціну від 472 доларів до 572 доларів (орієнтовно 11 100 – 13 500 гривень за курсом станом на 17 грудня) в залежності від обсягу пам'яті.

Характеристики OnePlus 8 Pro

Судячи з витоку, OnePlus 8 Pro відрізнятиметься від звичайної "вісімки" екраном з діагоналлю 6,7 дюйма з роздільною здатністю 3180х1440 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.



Ймовірний дизайн OnePlus 8 Pro

Окрім того, "старша" версія отримає подвійну фронтальну камеру із ToF-сенсором. Збільшений акумулятором на 4 500 мАг з підтримкою швидкої зарядки Super Warp потужністю 50 Вт.

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Вартість даної моделі вказується в межах від 644 доларів до 787 доларів (близько 15 100 – 18 500 гривень) .

Характеристики OnePlus 8 Lite

Найдоступніший в лінійці OnePlus 8 Lite, якщо вірити інсайдерам, отримає 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів і частотою оновлення 90 Гц. Процесор MediaTek Dimensity 1000 5G, 8 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач до 256 ГБ, акумулятор на 4000 мАг, швидку зарядку потужністю 30 Вт.

Дизайн OnePlus 8 Lite – дивіться відео

Новинку також обладнають потрійною основною камерою з сенсорами 48 Мп (IMX586), 16 Мп і 12 Мп.

Передбачувана ціна цієї модифікації – від 429 доларів до 472 доларів (орієнтовно 10 100 – 11 100 гривень).

Достовірність витоку

Поки до даної інформації варто поставитися з часткою скептицизму і дочекатися офіційних підтверджень або хоча б витоків від перевірених джерел.

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