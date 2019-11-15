З'явилися характеристики першого смарт-телевізора Nokia
Найближчим часом бренд Nokia планує представити свій перший "розумний" телевізор. Пристрій вже пройшов сертифікацію і в мережі з’явилися його ключові характеристики.
Телевізор Nokia пройшов сертифікацію в Бюро індійських стандартів, повідомляє GSMArena.
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Основні характеристики
Згідно представленою виробником інформацією, він отримає 55-дюймовий екран з роздільною здатністю 4K.
Характеристики смарт-телевізора Nokia
В описі пристрою йдеться про використання технології розумного затемнення, що дозволяє домогтися кращого контрасту і глибшого темного кольору. Інші виробники називають цю функцію локальним затемненням. Відомо також про використання акустики від JBL.
Програмне забезпечення
Повідомляється, що телевізор Nokia буде працювати під управлінням Android 9 Pie і поставлятиметься з попередньо встановленим магазином додатків Google Play. Чи буде на ньому використовуватися Android TV або власна модифікована прошивка – поки не ясно.
Дата анонсу та доступність
За попередньою інформацією, телевізор Nokia найближчим часом буде представлений в Індії, де і буде виготовлятися. Про доступність в інших регіонах поки інформації немає.
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