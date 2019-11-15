З'явилися характеристики першого смарт-телевізора Nokia

42 Читать новость на русском
Смарт-телевізор Nokia: характеристики
Смарт-телевізор Nokia: характеристики / unsplash

Найближчим часом бренд Nokia планує представити свій перший "розумний" телевізор. Пристрій вже пройшов сертифікацію і в мережі з’явилися його ключові характеристики.

Телевізор Nokia пройшов сертифікацію в Бюро індійських стандартів, повідомляє GSMArena.

Читайте також: Китайці випустили 100-дюймовий телевізор: коштує понад чверть мільйона гривень

Основні характеристики

Згідно представленою виробником інформацією, він отримає 55-дюймовий екран з роздільною здатністю 4K.


Характеристики смарт-телевізора Nokia

В описі пристрою йдеться про використання технології розумного затемнення, що дозволяє домогтися кращого контрасту і глибшого темного кольору. Інші виробники називають цю функцію локальним затемненням. Відомо також про використання акустики від JBL.

Програмне забезпечення

Повідомляється, що телевізор Nokia буде працювати під управлінням Android 9 Pie і поставлятиметься з попередньо встановленим магазином додатків Google Play. Чи буде на ньому використовуватися Android TV або власна модифікована прошивка – поки не ясно.

Дата анонсу та доступність

За попередньою інформацією, телевізор Nokia найближчим часом буде представлений в Індії, де і буде виготовлятися. Про доступність в інших регіонах поки інформації немає.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
сьогодні
3638
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Побутова техніка Новини Техно Nokia
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Смартфон-середнячок Huawei P smart Pro з потужною камерою представили в Україні
14 листопада 18:45 Смартфон-середнячок Huawei P smart Pro з потужною камерою представили в Україні
Ірина Полицька 533
Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
14 листопада 10:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
Анастасія Можаровська 3930
Xiaomi Mi Note 10 з унікальною камерою офіційно представили в Україні
13 листопада 17:01 Xiaomi Mi Note 10 з унікальною камерою офіційно представили в Україні
Ірина Полицька 3111
Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
12 листопада 22:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська 3709
Що таке Twitch: головні особливості найпопулярнішої стрімінгової платформи в світі
12 листопада 19:04 Що таке Twitch: головні особливості найпопулярнішої стрімінгової платформи в світі
Анастасія Можаровська 766
Новини
Більше новин
Залиште відгук