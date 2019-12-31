З'явилися характеристики смарт-годинника Xiaomi Mi Watch Color

Вчора Xiaomi формально анонсувала новий смарт-годинник Mi Watch Color, а сьогодні інсайдер опублікував фото коробки новинки. Завдяки цьому є можливість оцінити і дизайн пристрою, і характеристики – вони наведені на зворотному боці коробки.

Особливості ґаджета

До теми: Xiaomi представила новий смарт-годинник Watch Color з великою автономністю: живі фото ґаджета

Годинник має захист від вологи (5ATM), так що плавати з ними можна. Підтримується безліч різних режимів тренування, забезпечується постійний моніторинг пульсу, є вбудований голосовий помічник та NFC, за допомогою якого можна відкривати двері, оплачувати покупки та проїзд в транспорті. Окремо зазначається про управління систем розумного будинку.



Коробка нового смарт-годинника від Xiaomi

Характеристики Mi Watch Color

Годинник отримав екран AMOLED діаметром 1,39 дюйма і роздільною здатністю 454х454 пікселів, а також адаптер Bluetooth 5.0 і акумулятор місткістю 420 мАг.



Характеристики на коробці годинника

Також відомо, що смарт-годинник отримав дійсно хорошу автономність. На вчорашньому фото рівень заряду батареї годинника становив 65%, що само по собі не говорить нам ні про що. Однак, за словами топменеджера Xiaomi Цюй Хена, до моменту, коли було зроблено фото, годинник вже перебував у використанні без зарядки цілий тиждень.

Звичайно, він не уточнив сценарій використання, однак вже зараз можна припустити, що розумні годинники Xiaomi Watch Color зможуть працювати до двох тижнів без підзарядки.

Ціна й дата випуску

Попри те, що компанія оголосила про швидкий випуск годинника Xiaomi Watch Color, вона ще не розкрила подробиць, пов'язаних з їх характеристиками, варіантами пам'яті й цінами. Проте, Xiaomi підтвердила, що розумний годинник буде доступний для покупки в Китаї з 3 січня.

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