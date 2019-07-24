З'явилися характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 10

374 Читать новость на русском
Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10 / Фото з соцмереж

Вже точно відомо, що офіційна презентація нової флагманської лінійки Samsung Galaxy Note 10 відбудеться 7 серпня. Зараз в мережі з'явилися детальні характеристики новинки.

Як пише The Verge, інформацію оприлюднив відомий інсайдер Еван Блесс. За його даними, Samsung Galaxy Note10 отримає 6,3-дюймовий AMOLED-дисплей Для фронтальної камери застосували технологію Infinity-O, тобто камеру заховали у спеціальній дірці.

Читайте також:  Samsung Galaxy Note10: оприлюднили ціну флагманського смартфона

Він буде працювати на новом топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855 Plus (або Exynos 9825, в залежності від регіону продажів).

Базова версія Galaxy Note10 оснащена 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. При цьому у більш просунутій версії Galaxy Note 10 Plus буде доступно 12 ГБ оперативки та 256 ГБ флеш-сховища.

За автономність Galaxy Note10 буде відповідати батарея ємністю 3600 мАг. При цьому версія Galaxy Note 10 Plus отримає акумулятор на 4300 мАг.

Що стосується камер, то Samsung Galaxy Note10 отримає стандартний модуль з 12-мегапіксельним сенсором, надширококутний модуль з 16-мегапіксельним сенсором і телефото модуль з 12-мегапіксельним сенсором.

У версії Galaxy Note 10 Plus буде доступний додатковий сенсор ToF DepthVison.

Обидві моделі підтримують використання стилуса S Pen.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Xiaomi представила в Україні бюджетний смартфон Redmi 7A: характеристики та ціна
сьогодні
2616
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 представили офіційно в Україні: характеристики і ціна
24 липня 19:23 Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 представили офіційно в Україні: характеристики і ціна
2876
Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
23 липня 21:09 Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
552
Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
22 липня 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
Ірина Полицька 1045
Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
21 липня 22:06 Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
Михайло Года 1251
50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць
21 липня 13:10 50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць
Михайло Года 2220
Новини
Більше новин
Залиште відгук