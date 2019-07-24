З'явилися характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 10

Вже точно відомо, що офіційна презентація нової флагманської лінійки Samsung Galaxy Note 10 відбудеться 7 серпня. Зараз в мережі з'явилися детальні характеристики новинки.

Як пише The Verge, інформацію оприлюднив відомий інсайдер Еван Блесс. За його даними, Samsung Galaxy Note10 отримає 6,3-дюймовий AMOLED-дисплей Для фронтальної камери застосували технологію Infinity-O, тобто камеру заховали у спеціальній дірці.

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Він буде працювати на новом топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855 Plus (або Exynos 9825, в залежності від регіону продажів).

According to my sources:#GalaxyNote10 = 6.3-inch Infinity-O AMOLED, SD855+ or Exynos9825 (7nm), 8GB RAM + 256GB ROM, 12MP Wide + 16MP Ultra Wide + 12MP Zoom, 3600mAh with 45W charging + 15W PowerShare + 25W charger, UFS3.0, S-Pen with "Air Actions" gestures. — Steve H.McFly (@OnLeaks) 23 липня 2019 р.

Базова версія Galaxy Note10 оснащена 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. При цьому у більш просунутій версії Galaxy Note 10 Plus буде доступно 12 ГБ оперативки та 256 ГБ флеш-сховища.

За автономність Galaxy Note10 буде відповідати батарея ємністю 3600 мАг. При цьому версія Galaxy Note 10 Plus отримає акумулятор на 4300 мАг.

Що стосується камер, то Samsung Galaxy Note10 отримає стандартний модуль з 12-мегапіксельним сенсором, надширококутний модуль з 16-мегапіксельним сенсором і телефото модуль з 12-мегапіксельним сенсором.

According to my sources:#GalaxyNote10Plus = 6.8-inch Infinity-O AMOLED, SD855+ or Exynos9825 (7nm), 8GB RAM + 256GB ROM, 12MP Wide + 16MP Ultra Wide + 12MP Zoom + DepthVison ToF, 4300mAh with 45W charging + 15W PowerShare + 25W charger, UFS3.0, S-Pen with "Air Actions" gestures. — Steve H.McFly (@OnLeaks) 23 липня 2019 р.

У версії Galaxy Note 10 Plus буде доступний додатковий сенсор ToF DepthVison.

Обидві моделі підтримують використання стилуса S Pen.

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