З'явилися нові деталі про фільм за мотивами культової гри Minecraft

Фільм за мотивами популярної кубічної гри Minecraft отримав нового режисера. Ним став Пітер Соллет, який раніше працював над серіалом "Шлях" (The Way) для Hulu та фільмами "Все, що в мене є" (Freeheld) та "Будь моїм хлопцем на 5 хвилин" (Nick and Norah's Infinite Playlist).

Втім, сам факт появи нового режисера у кіноадаптації Minecraft, яка може ніколи не дістатися до кінотеатрів, не такий цікавий, як короткий опис сюжету майбутньої картини. Згідно з інформацією Variety, фільм Minecraft розповість історію дівчинки-підлітка і її неймовірної команди шукачів пригод. Разом вони повинні врятувати свій красивий блоковий Ігровий світ після того, як злісний Дракон Краї відправиться в руйнівний політ. Ця коротка зав'язка майбутньої історії, схоже, надана авторами Аароном і Адамом Ні, які були залучені до написання сценарію фільму. Раніше над сюжетом працювали Роб Макелхенні з Джейсоном Фуксом, – останній відзначився створенням історій "Чудо-жінки" і "Льодовикового періоду 4: Континентальний дрейф".

Пітер Соллет став новим режисером стрічки за мотивами гри Minecraft Warner Bros. і Mojang працюють над фільмом Minecraft в тому чи іншому вигляді з початку 2014 року. Перша спроба була пов'язана з режисером Шоном Леві ("Ніч в музеї", "Дуже дивні справи"), який запропонував створити пригоди в стилі "Бовдури" в світі Minecraft. Пан Макелхенні приєднався до проекту в 2015 році із запланованим виходом картини в 2019 році, але потім покинув проект. Стів Карелл згадувався як один з акторів кіноадаптації, яка, мабуть, застрягла у виробничому пеклі. Проте, студія розглядає Minecraft як бренд зі світовою популярністю, який має всі шанси стати великою серією фільмів. До слова, для Пітера Соллетта це найбільший кінопроект.