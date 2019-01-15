З'явилися нові деталі про фільм за мотивами культової гри Minecraft

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З'явилися нові деталі про фільм за мотивами культової гри Minecraft
З'явилися нові деталі про фільм за мотивами культової гри Minecraft / Фото з вільних джерел

Фільм за мотивами популярної кубічної гри Minecraft отримав нового режисера. Ним став Пітер Соллет, який раніше працював над серіалом "Шлях" (The Way) для Hulu та фільмами "Все, що в мене є" (Freeheld) та "Будь моїм хлопцем на 5 хвилин" (Nick and Norah's Infinite Playlist).

Про це повідомляє 3DNews.

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Втім, сам факт появи нового режисера у кіноадаптації Minecraft, яка може ніколи не дістатися до кінотеатрів, не такий цікавий, як короткий опис сюжету майбутньої картини. Згідно з інформацією Variety, фільм Minecraft розповість історію дівчинки-підлітка і її неймовірної команди шукачів пригод. Разом вони повинні врятувати свій красивий блоковий Ігровий світ після того, як злісний Дракон Краї відправиться в руйнівний політ.

Ця коротка зав'язка майбутньої історії, схоже, надана авторами Аароном і Адамом Ні, які були залучені до написання сценарію фільму. Раніше над сюжетом працювали Роб Макелхенні з Джейсоном Фуксом, – останній відзначився створенням історій "Чудо-жінки" і "Льодовикового періоду 4: Континентальний дрейф".

Пітер Соллет
Пітер Соллет став новим режисером стрічки за мотивами гри Minecraft

Warner Bros. і Mojang працюють над фільмом Minecraft в тому чи іншому вигляді з початку 2014 року. Перша спроба була пов'язана з режисером Шоном Леві ("Ніч в музеї", "Дуже дивні справи"), який запропонував створити пригоди в стилі "Бовдури" в світі Minecraft. Пан Макелхенні приєднався до проекту в 2015 році із запланованим виходом картини в 2019 році, але потім покинув проект. Стів Карелл згадувався як один з акторів кіноадаптації, яка, мабуть, застрягла у виробничому пеклі.

Проте, студія розглядає Minecraft як бренд зі світовою популярністю, який має всі шанси стати великою серією фільмів. До слова, для Пітера Соллетта це найбільший кінопроект.

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Теги: Техно Кіно Ігри
Джерело: Техно
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