З'явилися нові деталі щодо смартфонів Samsung Galaxy Note 10

Офіційна прем'єра флагманських смартфонів Samsung Galaxy S10 вже позаду, а наступна довгоочікувана лінійка компанії – Galaxy Note 10. Останні чутки вказують на те, компанія анонсує новий смартфон в рамках сформованої за останні роки хронологічній традиції бренду.

Коли представлять Samsung Galaxy Note 10? Як повідомляє The Investor, початок масового виробництва Samsung Galaxy Note 10 заплановано на початок серпня 2019 року. Це означає, що, в залежності від регіону, в продаж Note 10 надійде в кінці серпня або на початку вересня.

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Характеристики Samsung Galaxy Note 10. Що стосується характеристик майбутньої новинки, то вони поки продовжують спиратися на чутки та інформаційні витоки з різних джерел.

Очікується, що, як і Galaxy S10 +, апарат отримає подвійну фронтальну камеру, "врізану" в дисплей. Але, на відміну від преміальної S-серії, тильна камера буде не потрійною, а матиме чотири модулі.

Інші особливості Samsung Galaxy Note 10. Ще однією особливістю Samsung Galaxy Note 10, згідно з попередньою інформацією, стане дизайн без жодних фізичних кнопок, вони будуть замінені на сенсорні аналоги, розташовані на дисплеї або на торцях телефону. Частково їх функції можуть виконуватися голосовими командами.

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