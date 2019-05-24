З'явилися нові подробиці про довгоочікувану гру Dead Island 2 від творців Metro: Exodus

Із моменту анонса гри Dead Island 2 пройшло більше п'яти років, однак із розробкою проекту щось пішло не так. Сиквел переходи з рук в руки різних компаній і нарешті в мережі з’явилися деталі, під чиїм все таки керівництвом вийде багатостраждальна гра.

Що відомо про розробку гри? Як повідомляє Gamespot, польська компанія Techland, яка створила першу частину Dead Island, відмовилася від сиквела на користь Dying Light. Тоді видавець Deep Silver передав справу в руки компанії Yager Development, але через три роки відсторонив її від роботи над грою.

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У 2016 році стало відомо, що багатостраждальний проект дістався студії Sumo Digital, і з тих пір про нього не було ні слуху ні духу.

Свіжа інформація спливла в фінансовому звіті корпорації THQ Nordic, що купила в кінці минулого року видавництво Deep Silver і, отже, всі належні йому проекти. У числі активних розробок серед інших значиться Dead Island 2. Ніяких інших подробиць про цю гру розголошено не було.



Deep Silver працює над розробкою гри Dead Island 2

Інші проекти студії. Однак в звіті міститься й інша, не менш цікава інформація: наразі під крилом THQ Nordic ведеться розробка 80 проектів, 32 з яких вже анонсовані, а 48 до сих пір тримаються під грифом "цілком таємно".

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