З'явилися нові подробиці щодо 10-ядерних процесорів Intel Comet Lake-S

Перші чутки щодо намірів Intel збільшити число ядер в процесорах для масової настільної платформи з’явилися ще в 2018 році. За попередньою інформацією, флагманом лінійки Comet Lake-S стане 10-ядерний CPU, а тепер це підтвердили драйвера для Linux.

Основні характеристики. Як повідомляє Overclockers, процесори Intel Comet Lake-S все ще використовують мікроархітектуру Skylake, включаючи інтегроване відеоядро GT2 покоління Gen9, знайоме з актуальних чіпів.

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Для виробництва новинок буде використовуватися покращений 14-нанометровий техпроцес. У той же час перспективна архітектура Sunny Cove з’явиться в настільному сегменті як мінімум через одне покоління CPU.

Чи будуть чіпи Comet Lake-S підтримуватися нинішніми платами на чіпсетах 300 серії, або ж Intel випустить до них нові набори логіки. Відзначимо, що мобільні рішення Ice Lake-U перекочують на нову мікроархітектуру і 10-нанометровий техпроцес вже в цьому році.



Згадку про Comet Lake-S виявили в коді Linux

Суперництво з AMD. Як вважають журналісти з ComputerBase, чергове збільшення числа ядер в масових CPU Intel викликано загрозою з боку AMD.

Цього літа "червоні" випустять центральні процесори Ryzen 3000 серії на базі 7-нанометрової архітектури Zen 2. У них AMD застосувала так званий "чіплетний дизайн", який дозволяє вмістити в конструктиві AM4 до 12-16 ядер.

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