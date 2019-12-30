З'явилися нові зображення смартфона Huawei P40 Pro: фото та особливості

Колекцію зображень неанонсованого флагмана Huawei P40 Pro поповнив інсайдер Teme (@RODENT950), який опублікував серію якісних рендерів ґаджета. Нові зображення повністю розкрили ймовірний дизайн смартфона, включаючи подробиці про конструкцію пристрою.

Дизайн Huawei P40 Pro

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Дисплей

Судячи з опублікованих зображень, новинку обладнають дисплеєм, загнутим з чотирьох сторін і злегка виступаючаю рамкою, яка, імовірно, виконує роль захисного бампера, повідомляє Phone Arena.

Примітно, що на рендерах практично непомітне "підборіддя", хоча раніше представники компанії повідомляли, що не планують відмовлятися від цього елемента через "ризик випадкових натискань". Діагональ екрану новинки, за наявною інформацією, складе від 6,5 до 6,7 дюйма.

Виріз під фронтальну камеру

Ще одним важливим доповненням до попередніх витоків стала поява вирізу в лівому верхньому кутку дисплея для подвійної селфі-камери. Це не суперечить раніше опублікованим зображенням захисного скла. За даними джерел мережі, виріз зроблять в матриці пристрою, а скляна поверхня захистить датчики від подряпин.

Основна камера

На тильній панелі розташований прямокутний модуль камери з п'ятьма об'єктивами. Ґаджету приписують надширококутну оптику і "перископний" об'єктив з десятикратним оптичним зумом. Поруч розташовані LED-спалах і ToF-сенсор, а також п'ята камера, імовірно, призначена для макрозйомки.

Технічні характеристики Huawei P40 Pro

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Очікується, що смартфон на базі мобільної платформи Kirin 990 5G отримає як мінімум 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач об'ємом від 128 ГБ, а також ОС Android 10 з фірмовою оболонкою EMUI.

Дата виходу Huawei P40 Pro

Презентація Huawei P40 Pro, P40 та P40 Lite відбудеться в Парижі в березні 2020 року.

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