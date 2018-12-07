З'явилися перші дані про бюджетний смартфон Huawei P Smart (2019)

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Huawei P Smart (2019): характеристики
Huawei P Smart (2019): характеристики / Фото з вільних джерел

Смартфон Huawei P Smart (2019) стане одним із найдоступніших смартфонів першої половини 2019 року. Це підтвердили і результати тестування новинки в Geekbench, які нещодавно з'явилися в мережі.

Про це повідомляє 4PDA.

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Huawei P Smart (2019) проходить в базі даних бенчмарку під кодовою назвою Huawei POT-LX1.Він працює під управлінням Android Pie і оснащений 3 ГБ оперативної пам'яті. Точна модель процесора не вказана, проте чіпсет, ймовірно, має вісім ядер і працює з частотою 1,7 ГГц.

Huawei P Smart (2019)
Результати тестів Huawei P Smart (2019)

Huawei POT-LX1 набрав 1517 і 5535 балів в одноядерному і багатоядерному тестах відповідно.

Наразі точна дата релізу і вартість P Smart (2019) не розкривається.

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Теги: Техно Смартфони Китай Huawei
Джерело: Техно
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