З'явилися перші деталі про майбутні процесори Apple A14

Процесор Apple A4, який представили ще в 2010 році, був побудований за 45-нанометровою технологією. Однак "яблучна" корпорація вже успішно освоїла 7-нанометровий процес та планує перейти на виготовлення 5-нм чіпів.

Освоєння 5-нм техпроцесу. Як повідомляє 4PDA, з чуток, вже на початку наступного року TSMC планує перейти на масове виробництво 5-нм напівпровідників з розміром вузла 5 нм і Apple стане основним замовником.

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Корпорація має намір в 2020 році освоїти новітню технологію для створення флагмана iPhone XIS або iPhone 12.

Чиї 5G-модеми отримають нові iPhone? При цьому до цих пір немає інформації про те, чиї 5G-модеми будуть використані в нових iPhone. Зауважимо, раніше ЗМІ повідомили про намір компанії купити частину бізнесу Intel, що займається модемним напрямком.

Цьогорічні iPhone. Нагадаємо, у цьому році на ринку дебютують iPhone XI з процесором A13, виконаним за 7-нм техпроцесом.

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