З'явилися перші деталі про новий процесор Huawei – Kirin 1000

Незабаром після анонсу нових смартфонів компанії Huawei на базі процесора Kirin 990 в мережі почали з'являтися перші подробиці про наступне покоління мобільної платформи. Окрім технічних характеристик Kirin 1000, повідомили також назви смартфонів, які отримають флагманський чіпсет.

Попередні моделі процесорів. Зараз в моделі Huawei Mate 30 використовується версія Kirin 990 – остання мобільна платформа компанії, що випускається відповідно до 7-нм технологічного процесу.

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Що відомо про новий чіпсет? За даними ресурсу Huawei Central, Kirin 1000 буде виготовлятися за 5-нм техпроцесом з ядрами Cortex-A77. Новинку представлять в третьому кварталі 2020 року, а першими пристроями на базі нового процесора стануть смартфони Huawei Mate 40 та Mate 40 Pro.

Очікується, що крім підвищення продуктивності, фішкою нових процесорів з вбудованим 5G-модемом стануть збільшення енергоефективності та просунуті алгоритми штучного інтелекту.

Інші характеристики та дата виходу. Детальні специфікації і точна дата анонса нових чіпсетів виробником не оголошені.

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