З'явилися перші деталі про нову гру Call of Duty: Modern Warfare

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Call of Duty: Modern Warfare
Call of Duty: Modern Warfare / Фото з вільних джерел

Відомий інсайдер ігрової індустрії, а за сумісництвом журналіст видання Kotaku Джейсон Шрайєр, повідомив, що цього року Activision представить гру Call of Duty: Modern Warfare. Це буде "м'який перезапуск" культового шутера про сучасну війну.

Шрайєр славиться своїми точними прогнозами, так що цій інформації можна довіряти.

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Особливості нової гри. "М'який перезапуск" означає, що гра отримає нову історію, але збереже всі характерні риси оригіналу. Шрайєр зазначає, що оновлена ​​Modern Warfare стане більш похмурою і суворою, а також покаже геймерам багато важких емоційних сцен на кшталт одіозної місії No Russian з MW2.

Жарти від журналіста. Крім того, журналіст Kotaku іронізує над назвою: четверта частина серії Call of Duty свого часу отримала підзаголовок Modern Warfare, а четверта частина Modern Warfare називається просто Call of Duty. Без порядкового номера. Сучасна ігрова індустрія часом буває дивною.

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Теги: Техно Ігри
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