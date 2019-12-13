З'явилися перші деталі про процесор Huawei Kirin 1020

Незабаром після анонсу мобільної платформи Kirin 990 5G в мережі з’явилися перші подробиці про наступника флагманського чіпа. Інсайдери вже опублікували деякі характеристики майбутньої новинки, яка значно перевершить попередника в продуктивності.

Особливості нового чіпа

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Згідно з витоком, який опублікували в соціальній мережі Weibo, новинка під кодовою назвою Baltimore, виконана за 5-нм техпроцесом, готується до фінальної стадії тестування, передає Gizchina.

Раніше мобільні платформи Huawei вже називали на честь іноземних міст, що побічно підтверджує випуск новинки.

За даними джерела, Kirin 1020 отримає новітні процесорні ядра ARM Cortex-A78, які прийдуть на заміну актуальним Cortex-A77. З чуток, чіп буде на 50% продуктивніше, ніж актуальний Kirin 990.

Повідомляється, що майбутня верифікація платформи необхідна, щоб встановити, чи відповідає модель вимогам розробника для подальшого переходу до фази інженерного тестування.

Дата виходу

Huawei зазвичай анонсує флагманські чіпсети Kirin до початку зими – реліз нової флагманської SoC також очікується восени 2020 року.

Точна дата випуску і інші специфікації флагманського чіпсета невідомі.

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