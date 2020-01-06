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З'явилися перші зображення смартфона Xiaomi Mi 10

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У мережі знайшли рендер Xiaomi Mi 10 / gagadget

У китайській соціальній мережі Weibo опублікували рендер, який вперше демонструє флагманський смартфон Xiaomi Mi 10. Зображення демонструють ґаджет з обох сторін і дозволяють скласти перше враження про дизайн пристрою.

Особливості смартфона Xiaomi Mi 10

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Якщо брати до уваги задню панель, то Xiaomi Mi 10 нагадує торішній флагман Xiaomi Mi 9. Камера розташована в тому ж місці, тільки об'єктивів тепер не три, а чотири. Втім, цей дизайн активно використовується й іншими компаніями, наприклад, Realme, яка вже завтра представить Relme X50 5G з таким же компонуванням блоку основної камери.


Рендер майбутнього Xiaomi Mi 10

У дизайні передньої частини також нічого унікального, перші подібні смартфони з отвором під фронтальну камеру вийшли ще рік тому, популярність рішення знайшло з появою лінійки Samsung Galaxy S10.

Очевидно, що сканер відбитків розташовується під поверхнею екрана, який має вузькі рамки по всьому периметру. На правій стороні телефону є перемикачі регулювання гучності та кнопка ввімкнення.

Коли представлять смартфон

Свіжі новини вказують на те, що Xiaomi Mi 10 і Xiaomi Mi 10 Pro представлять до анонсу Samsung Galaxy S20 і Galaxy Fold 2, який запланований на 11 лютого.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Xiaomi
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