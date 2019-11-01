З'явилися цікаві деталі про гру Diablo IV від Blizzard

На п’ятницю, 1 листопада, студія Blizzard запланувала анонс гри Diablo IV. Зауважимо, саме в цей день розпочнеться масштабний захід BlizzCon 2019 і перед презентацією в мережі з'вилися нові подробиці про гру.

Що ногого у грі? Четверта частина популярного слешера відійде від мультяшності Diablo III і повернеться до похмурості Diablo II, повідомляє GamesRadar.

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Розробники Diablo IV обіцяють гнилі чумні міста, реальний колір крові, відкриті локації з купою трупів, розрухою, атмосферою запустіння і зловісні підземелля.

Персонажі. Окрім того, в Diablo IV герої зможуть пересуватися не тільки на своїх двох, але й на конях та інших їздових тваринах. Додадуть і більше взаємодії з оточенням, тому персонаж зможе забратися на скелю і робити багато подібних речей.

Трейлер гри Diablo IV – дивіться відео

У Diablo IV точно буде три класи: варвар з мечами, сокирами і булавою, маг зі стихіями вогню, блискавок і льоду та друїд з перетворенням в ведмедя і управлінням погодою. Головним босом четвертої частини повинна стати Ліліт – королева суккубів і дочка Мефісто.

Дата анонсу. Повноцінний анонс Diablo IV очікується в п’ятницю, 1 листопада, в перший день конференції BlizzCon 2019.

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