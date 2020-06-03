Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє українцям змінювати по батькові. Голова Комітету виборців України Олексій Кошель пояснив, що такі зміни можуть допомогти політикам знаходити ще більше технічних кандидатів на вибори.

Про це Олексій Кошель розповів в ефірі 24 каналу. Він зазначив, що довести сам факт, що технічний кандидат взяв гроші за балотування – майже неможливо. Відповідальність за технічне балотування може лише трохи залякати потенційних порушників.

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"Є технологія, коли балотуються повні однофамільці – Іваненко Іван Петрович, до прикладу. Їх може бути 2, 3 чи навіть 4. Це, звичайно, корупція. Людям платять гроші за те, щоб вони виконали технічну роль", – пояснив Кошель.

Він заявив, що таких клонів привозять навіть з інших регіонів. Однак буває, що в кандидата досить незвичне ім'я чи по батькові. Тоді це зробити складно. Саме законопроєкт, який прийняли сьогодні у Раді, може полегшити для порушників цю технологію.

Ми можемо говорити про те, що технологія може стати простішою. Вона стане відкритою для всіх кандидатів після таких законодавчих змін, не зважаючи на те, що це рекомендація Європейської Спільноти,

– запевнив голова Комітету виборців.

Довідка. Народні депутати Верховної Ради 3 червня 2020 року проголосували за законопроєкт №2450. Згідно з ним, українцям тепер дозволено добровільно змінювати власне по батькові. Це можуть робити особи з 14 років за згодою батьків.

Як не дозволити себе обдурити

За словами експерта, на останніх парламентських виборах ця технологія була надрезультативна, адже клонували всіх: і кандидатів, і назву партії. Приблизно 10 кандидатів програли лише через технічних кандидатів, які відтягнули їх голоси.

Олексій Кошель пояснив, що для того, аби не дозволити себе обдурити, варто дотримуватись таких правил:

стежити та цікавитись виборчою кампанією;

аналізувати;

слухати, адже кандидати, які лідирують, завжди намагаються донести інформацію про клонів до виборців;

не робити вибір, керуючись емоціями;

не обирати кандидата вже на виборчій дільниці, а заздалегідь.

"Я думаю, що для тих українців, які аналізують, думають і цікавляться ходом виборчої кампанії – відрізнити справжнього кандидата від брехливого буде достатньо не складно", – підсумував Кошель.