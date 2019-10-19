17:25
19 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп наслідує Путіна. Іспанський сором Навального
      Вєсті Кремля
      21:43, 18 жовтня
      Вєсті.UA: Молоток Зеленський. "Юзік" підробляє касиром
      Вєсті.UA
      21:22, 18 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Техніка війни
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Техніка війни: Гаубиця "Дана М2" вдруге підкорює Україну. Армія позбувається звання прапорщик

      Техніка війни 420 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – броньована самохідна гаубиця "Дана М2", представлена у 2018 році в Польщі, отримала кращу ходову частину, захищену кабіну та башту, цифрові засоби ведення вогню та контролю снарядів, а також дизельний генератор. ВРУ скасовула військові звання прапорщик, старший прапорщик, та їх аналоги на флоті – мічман, старший мічман.

      Також у випуску:

      Головне:

      ► Два патрульних катери, передані нам Береговою охороною США 27 вересня минулого року, вже прямують до Одеси. "Слов'янськ" та "Старобільськ" очікуються в Україні наступного тижня. 

      ► Державний концерн Укроборонпром почав пошук для відбору кандидата на посаду директора Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені Морозова.

      ► Українські військові льотчики у Лісабоні здійснили ознайомчі польоти на легких турбогвинтових штурмовиках Ембраєр І-Бі-Ен-314 Супер Тукано.

      ► Науково-виробниче підприємство "Атлон Авіа»" що активно постачає армії безпілотник "Фурія", представила нову розробку. Це мультикоптер "Грім" СТ-35 з баражуючим боєприпасом.

      ► Приватна компанія "Таргет" створила свою версію автоматизованої станції радіотехнічної розвідки "Кольчуга".

      ► Завод "Кузня на Рибальському" уточнив характеристики десантного штурмового катера "Кентавр-ЛК" проекту 58503.

      ► Артилеристи 28-ї механізованої бригади отримали партію бронеавтомобілів "Варта" від Центральної автомобільної бази зберігання та ремонту, що на Хмельниччині.

      ► В Україні вперше опанували виробництво бронепластин з карбіду кремнію з 4-міліметровою титановою підкладкою. Їх ударна в'язкість складає 1400 джоулів на сантиметр квадратний, що у в 2,5 рази більше ніж в росіян.

      ► На Львівщині пройшов конкурс з використанням лазерної імітації бою. Переможцями стали морпіхи 503-го окремого батальйону, на другому місці десантники 79-ї бригати, на третьому – 10-та гірсько-штурмова.

      Інше:

      • Компанії "Джі-Ем Дефенс" та "Шевроле Перфоманс" створили тактичний автомобіль спецназу. Авто для 9 бійців у повному спорядженні зроблене на базі звичайного "Шевроле Колорадо".

      • Компані "Текстрон" представила легкий безпілотний танк "Ріпсау М-5". Його розробка тривала майже 20 років. 

      • Китай продемонстрував модель багатороторного електрольоту "Роторкрафт", що має розганятися до 600 км/год та важити 12 тон.

      • В Демократичній Республіці Конго розбився військово-транспортний Ан-72. За попередніми даними загинуло 8 осіб. Повідомляється, що екіпаж міг бути з росіян чи українців.

      • В Ірані, на базі "Шахід Ноже", відбувся перший політ реактивного учбово-тренувального літака "Ясін".

      • Американське Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору НАСА представило скафандри для польотів на Місяць та Марс.

      • В Польському Гданську спустили на воду вже 2-й корабель типу "Корморан". 58-метровий тральщик "Альбатрос" має водотоннажність 850 тон та швидкість 15 вузлів.

      • Заступнику начальника Генерального штабу та начальнику військ зв’язку російської армії, генерал-полковнику Халилу Арсланову оголошено звинувачення у причетності до розкрадання 2 мільярдів 200 мільйонів рублів. 

      blog_ava
      Лесі Нікітюк – 32: маловідомі факти про харизматичну ведучу
      сьогодні
      5037
      Автор: Сергій Камінський
      Теги: Новини України Зброя Техніка війни Законодавство Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Теорія великого виклику
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      сьогодні , 17:00 Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      Антон Голобородько 182
      Письмо из Луганска: дело не только в войне…
      сьогодні , 16:01 Письмо из Луганска: дело не только в войне…
      Ольга Черненко 668
      Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: що це означає і які будуть наслідки
      сьогодні , 15:37 Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: що це означає і які будуть наслідки
      Інна Жолобович 5197
      Про перші бої, кордон з Росією та конфлікти з митниками: інтерв'ю з Дейнеком
      сьогодні , 15:03 Про перші бої, кордон з Росією та конфлікти з митниками: інтерв'ю з Дейнеком
      Антон Голобородько 897
      Мітинги, націоналісти, Аваков та Коломойський: чому медовий місяць Зеленського вже закінчився
      сьогодні , 15:00 Мітинги, націоналісти, Аваков та Коломойський: чому медовий місяць Зеленського вже закінчився
      Сергій Лещенко 578
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук