Техніка війни: Гаубиця "Дана М2" вдруге підкорює Україну. Армія позбувається звання прапорщик

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – броньована самохідна гаубиця "Дана М2", представлена у 2018 році в Польщі, отримала кращу ходову частину, захищену кабіну та башту, цифрові засоби ведення вогню та контролю снарядів, а також дизельний генератор. ВРУ скасовула військові звання прапорщик, старший прапорщик, та їх аналоги на флоті – мічман, старший мічман.

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• В Ірані, на базі "Шахід Ноже", відбувся перший політ реактивного учбово-тренувального літака "Ясін".

• Американське Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору НАСА представило скафандри для польотів на Місяць та Марс.

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• Заступнику начальника Генерального штабу та начальнику військ зв’язку російської армії, генерал-полковнику Халилу Арсланову оголошено звинувачення у причетності до розкрадання 2 мільярдів 200 мільйонів рублів.