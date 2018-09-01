Техніка війни. Колісне та гусеничне шасі для САУ: що краще

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – вона може вести вогонь на 360 градусів по горизонталі і від -4 до +68 градусів по вертикалі. До 8 снарядів за хвилину, в разі потреби, полетять в бік ворожої техніки та об’єктів на віддалення до 25 кілометрів. Для цього "2С19" або "МСТА-С", тобто самохідна, має боєкомплект з 50 снарядів калібром 152 міліметри.

Також у випуску: Чи служить в Україні медичний Тортус Праеторіен. Як виглядають нові літні чоботи для нашої армії. Навіщо американці перетворили М48 на БМП-3.